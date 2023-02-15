В честь девятерых погибших на СВО белгородцев установили памятные таблички на домах

Девять табличек установили в память о погибших в СВО. На них имена Александра Киданова, Романа Мишкова, Александра Поленникова, Николая Деревянко, Руслана Яровского, Александра Лопина, Николая Немыкина, Юрия Акульшина, Дениса Жидайкина.