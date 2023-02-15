В честь девятерых погибших на СВО белгородцев установили памятные таблички на домах

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Жители Корочанского района 15 февраля почтили память земляков, погибших в ходе СВО, боевых действий в Чечне и Афганистане. На домах военнослужащих появились специальные таблички.
Девять табличек установили в память о погибших в СВО. На них имена Александра Киданова, Романа Мишкова, Александра Поленникова, Николая Деревянко, Руслана Яровского, Александра Лопина, Николая Немыкина, Юрия Акульшина, Дениса Жидайкина.
Ещё две таблички появились на домах погибших участника боевых действий на территории Чеченской Республики Артёма Власова и участника Афганской войны Андрея Богомазова.
К домам своих земляков на церемонию открытия табличек пришли их одноклассники, родственники, соседи, друзья и знакомые. Память погибших почтили минутой молчания.