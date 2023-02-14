В Белгородской области простились с погибшим на СВО работником «Скоростного трамвая»

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
Белгородцы простились с ещё одним участником спецоперации на Украине. 9 февраля в Старом Осколе похоронили 29-летнего Дмитрия Журавлёва. Ранее молодой мужчина работал в ООО «Скоростной трамвай». Погиб житель региона 26 января.
Ранее сообщалось о смерти жителя Губкинского горокруга. С Рамизом Рамизовым попрощались 10 февраля. 24-летний парень погиб на Сватовском направлении 1 октября при выполнении боевых задач.
В конце января также стало известно о гибели ещё двоих жителей региона. В Старом Осколе прошла торжественная церемония открытия «Парт Героев» в честь погибших Николая Куликова и Андрея Ерёмина.