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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

В Белгородской области простились с погибшим на СВО работником «Скоростного трамвая»

14 февраля 2023, 14:01
Фото: «Официальный Старый Оскол» в ВК
Дмитрий Журавлёв
9 февраля в Старом Осколе похоронили Дмитрия Журавлёва. Он погиб 26 января во время выполнения боевых задач.
Сюжет
СВО

Белгородцы простились с ещё одним участником спецоперации на Украине. 9 февраля в Старом Осколе похоронили 29-летнего Дмитрия Журавлёва. Ранее молодой мужчина работал в ООО «Скоростной трамвай». Погиб житель региона 26 января.

Ранее сообщалось о смерти жителя Губкинского горокруга. С Рамизом Рамизовым попрощались 10 февраля. 24-летний парень погиб на Сватовском направлении 1 октября при выполнении боевых задач.

В конце января также стало известно о гибели ещё двоих жителей региона. В Старом Осколе прошла торжественная церемония открытия «Парт Героев» в честь погибших Николая Куликова и Андрея Ерёмина.

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#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Старый Оскол#Гибель#Прощание#Похороны#Участник СВО
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