В Белгороде почтили память участника чеченской кампании и бойца СВО

В городской администрации рассказали, что Пётр Петруленко окончил ПТУ № 33, отслужил в армии и принимал участие в чеченской кампании. На СВО белгородец отправился по собственному желанию. Тяжёлые ранения, от которых он скончался, получил в ходе выполнения боевых задач. Белгородца посмертно наградили орденом Мужества.