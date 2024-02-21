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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Открытие мемориальной доски

В Белгороде почтили память участника чеченской кампании и бойца СВО

21 февраля 2024, 11:04
Фото: мэрия Белгорода
Открытие мемориальной доски

На фасаде дома в Белгороде появилась мемориальная доска в память о военном

Мемориальную доску в память о Петре Петруленко, который погиб в зоне СВО, разместили на фасаде многоквартирного дома, где ранее проживал белгородец. В ходе боёв горожанин получил тяжёлые ранения, от которых скончался, сообщили в мэрии.

В Белгороде увековечили память ещё одного погибшего участника специальной военной операции. Мемориальную доску установили на фасаде многоквартирного дома на улице Студенческой, где жил боец.

В городской администрации рассказали, что Пётр Петруленко окончил ПТУ № 33, отслужил в армии и принимал участие в чеченской кампании. На СВО белгородец отправился по собственному желанию. Тяжёлые ранения, от которых он скончался, получил в ходе выполнения боевых задач. Белгородца посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что за последние дни это уже третье увековечивание памяти участников СВО. Ранее открыли мемориальные доски в память о Данииле Мелешкове и о Максиме Волгине.

Мемориальная доска Петра ПетруленкоМемориальная доска Петра Петруленко
Мемориальная доска Петра Петруленко
Фото: мэрия Белгорода
В Белгороде почтили память погибшего молодого казака
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