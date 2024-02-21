В Белгороде почтили память участника чеченской кампании и бойца СВО

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Белгороде увековечили память ещё одного погибшего участника специальной военной операции. Мемориальную доску установили на фасаде многоквартирного дома на улице Студенческой, где жил боец.
В городской администрации рассказали, что Пётр Петруленко окончил ПТУ № 33, отслужил в армии и принимал участие в чеченской кампании. На СВО белгородец отправился по собственному желанию. Тяжёлые ранения, от которых он скончался, получил в ходе выполнения боевых задач. Белгородца посмертно наградили орденом Мужества.
Отметим, что за последние дни это уже третье увековечивание памяти участников СВО. Ранее открыли мемориальные доски в память о Данииле Мелешкове и о Максиме Волгине.