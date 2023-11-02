Ещё одну мемориальную доску открыли в честь погибшего в СВО белгородца

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В честь белгородца-участника СВО на Погореловской школе в Корочанском районе появилась мемориальная доска. Открытие состоялось накануне.
Военнослужащий Алексей Ермоленко учился в этой школе. Молодой человек погиб в ходе спецоперации. Его наградили орденом Мужества посмертно за проявленные самоотверженность и отвагу.
Накануне в школе с родителями, родными, педагогическим составом и гостями почтили память военного. В его часть также посадили дерево которое стало символом памяти о выпускнике школы. Кроме того, в учреждении появилась «Парта Героя».
Алексей Ермоленко родился в 1992 году. В 2007 году он окончил школу и поступил в профучилище в Старом Осколе. Учился белгородец на слесаря. В 2010–2011 годах он служил в армии в Центральной войсковой комендатуре Москвы, дослужился до сержанта, стал командиром отделения. Парня наградили нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени и нагрудным знаком «Центральная войсковая комендатура».
В январе 2023 года Ермоленко отправился в зону СВО. Он погиб 6 июня при исполнении воинского долга. Произошло это в районе Клещиёвки под Бахмутом.