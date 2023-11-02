Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Ещё одну мемориальную доску открыли в честь погибшего в СВО белгородца

Ещё одну мемориальную доску открыли в честь погибшего в СВО белгородца

2 ноября 2023, 08:57
Фото: страница Николая Нестерова в соцсети
Мемориал появился на фасаде Погореловской школы в Корочанском районе. Погиб военнослужащий 6 июня. Его наградили орденом Мужества посмертно, сообщил глава муниципалитета Николай Нестеров.
Сюжет
СВО

В честь белгородца-участника СВО на Погореловской школе в Корочанском районе появилась мемориальная доска. Открытие состоялось накануне.

Военнослужащий Алексей Ермоленко учился в этой школе. Молодой человек погиб в ходе спецоперации. Его наградили орденом Мужества посмертно за проявленные самоотверженность и отвагу.

Накануне в школе с родителями, родными, педагогическим составом и гостями почтили память военного. В его часть также посадили дерево которое стало символом памяти о выпускнике школы. Кроме того, в учреждении появилась «Парта Героя».

Алексей Ермоленко родился в 1992 году. В 2007 году он окончил школу и поступил в профучилище в Старом Осколе. Учился белгородец на слесаря. В 2010–2011 годах он служил в армии в Центральной войсковой комендатуре Москвы, дослужился до сержанта, стал командиром отделения. Парня наградили нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени и нагрудным знаком «Центральная войсковая комендатура».

В январе 2023 года Ермоленко отправился в зону СВО. Он погиб 6 июня при исполнении воинского долга. Произошло это в районе Клещиёвки под Бахмутом.

Фото: страница Николая Нестерова в соцсети
В белгородском приграничье открыли три мемориальные плиты в честь участников СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
«Бросился помогать раненым, но погиб»: в Белгороде открыли новую мемориальную доскуМемориальная доска в память о Романе Гладкове появится в БелгородеВ Белгороде согласуют мемориальные доски на зданиях зданиях школ и ФСБ
#Белгородская область#Корочанский район#Белгород#Наталья Корявых#Погибший#Военнослужащий#Николай Нестеров#СВО
Подпишитесь
Безбилетники да спутники: почему барахлит система «вход-выход» в автобусах Белгорода?
Сегодня, 06:28
Раненный при вчерашнем обстреле Шебекино мужчина находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 07:33
Стало известно, сколько заплатили в мэрии Белгорода за проверку воздуха у цемзавода
Сегодня, 06:59
«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»
Сегодня, 07:41
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Вчера, 07:38
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Вчера, 11:37