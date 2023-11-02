Ещё одну мемориальную доску открыли в честь погибшего в СВО белгородца

Алексей Ермоленко родился в 1992 году. В 2007 году он окончил школу и поступил в профучилище в Старом Осколе. Учился белгородец на слесаря. В 2010–2011 годах он служил в армии в Центральной войсковой комендатуре Москвы, дослужился до сержанта, стал командиром отделения. Парня наградили нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени и нагрудным знаком «Центральная войсковая комендатура».