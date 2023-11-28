Мэрия Белгорода показала, как будут выглядеть мемориальные доски участникам СВО

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В середине ноября стало известно, что памятные доски в честь троих участников спецоперации появятся на фасадах средней школы №45 и гимназий №2 и №3. Именно там учились погибшие на СВО в 2022–2023 гг. военнослужащие.
Так, память Даниила Мелешкова увековечат на фасаде гимназии №2 на ул. Некрасова. Внешний вид мемориальной доски представили сегодня на горсовете.
Увековечат и память выпускника средней школы №45 Белгорода Романа Попова, погибшего в 2022 году. Проект этой мемориальной доски также представили в ходе заседания.
На фасаде гимназии №3 увековечат память Анатолия Берестового, погибшего в ходе спецоперации в этом году.
Эти трое бойцов были посмертно награждены орденами Мужества. Мемориальные доски построят на средства из городского бюджета.