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Мемориал

Мэрия Белгорода показала, как будут выглядеть мемориальные доски участникам СВО

28 ноября 2023, 13:33
Фото: 1MI
Мемориал

На школе и двух гимназиях Белгорода появятся мемориальные доски погибшим в СВО

На заседании горсовета Белгорода представили проекты трёх мемориальных досок участникам СВО, которые разместят на фасадах школы и двух гимназий.
Сюжет
Память

В середине ноября стало известно, что памятные доски в честь троих участников спецоперации появятся на фасадах средней школы №45 и гимназий №2 и №3. Именно там учились погибшие на СВО в 2022–2023 гг. военнослужащие.

Так, память Даниила Мелешкова увековечат на фасаде гимназии №2 на ул. Некрасова. Внешний вид мемориальной доски представили сегодня на горсовете.

Увековечат и память выпускника средней школы №45 Белгорода Романа Попова, погибшего в 2022 году. Проект этой мемориальной доски также представили в ходе заседания.

На фасаде гимназии №3 увековечат память Анатолия Берестового, погибшего в ходе спецоперации в этом году.

Эти трое бойцов были посмертно награждены орденами Мужества. Мемориальные доски построят на средства из городского бюджета.

Награждены орденами Мужества: в Белгороде хотят увековечить память участников СВО
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