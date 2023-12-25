«Дети должны маркеры для доски в школу покупать?» С директором проведут беседу

С директором гимназии в Белгороде проведут беседу из-за маркеров

Жительница города пожаловалась, что детей в их школе якобы просят самостоятельно покупать маркеры для доски, хотя на это должны выделяться средства из муниципального бюджета. Мэр Валентин Демидов пояснил, что канцелярию приобретают за бюджетные средства, а дети покупать маркеры не должны.