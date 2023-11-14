Погиб в конце октября: в школе открыли «Парту Героя» в честь белгородца

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Большехаланской школе открыли «Парту Героя» в честь выпускника Никиты Арсёнова. Он погиб в зоне спецоперации.
Военнослужащего не стало 30 октября 2023 года. Известно, что белгородец дослужился до звания старшего сержанта, был командиром миномётного взвода. Молодой человек получил смертельные ранения при боевых действиях.
В 2015 году Арсёнов после окончания школы поступил в Воронежский государственный университет. Одновременно он обучался по программам подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре при вузе. Парень получил гражданскую и военную специальности. После учёбы он отправился служить в Южно-Сахалинск. В СВО белгородец участвовал с марта 2022 года.
Никиту Арсёнова наградили двумя медалями — «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.