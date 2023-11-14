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Никита Арсёнов

Погиб в конце октября: в школе открыли «Парту Героя» в честь белгородца

14 ноября 2023, 14:28
Фото: администрация Корочанского района
Никита Арсёнов

«Парту Героя» открыли в Белгородской области

Церемония прошла в Большехаланской школе в Корочанском районе. Командир миномётного взвода Никита Арсёнов погиб из-за полученных ранений, сообщили в администрации муниципалитета.
Сюжет
СВО

В Большехаланской школе открыли «Парту Героя» в честь выпускника Никиты Арсёнова. Он погиб в зоне спецоперации.

Военнослужащего не стало 30 октября 2023 года. Известно, что белгородец дослужился до звания старшего сержанта, был командиром миномётного взвода. Молодой человек получил смертельные ранения при боевых действиях.

В 2015 году Арсёнов после окончания школы поступил в Воронежский государственный университет. Одновременно он обучался по программам подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре при вузе. Парень получил гражданскую и военную специальности. После учёбы он отправился служить в Южно-Сахалинск. В СВО белгородец участвовал с марта 2022 года.

Никиту Арсёнова наградили двумя медалями — «За отвагу» и орденом Мужества посмертно.

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#Белгородская область#Корочанский район#Белгород#Наталья Корявых#Погибший#Военнослужащий#СВО#Парта героя
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