Погиб в конце октября: в школе открыли «Парту Героя» в честь белгородца

В 2015 году Арсёнов после окончания школы поступил в Воронежский государственный университет. Одновременно он обучался по программам подготовки офицеров и сержантов запаса в военном учебном центре при вузе. Парень получил гражданскую и военную специальности. После учёбы он отправился служить в Южно-Сахалинск. В СВО белгородец участвовал с марта 2022 года.