В Белгородской области назвали число открытых в честь бойцов СВО «Парт Героев»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Белгородской области продолжают увековечивать память погибших в ходе специальной военной операции бойцов. Так, в школах региона открыты 352 «Парты Героев». На фасадах образовательных учреждений установлены 214 мемориальных досок.
Это идеологическая основа для проведения уроков мужества. Отметим, что в 519 школах созданы 560 школьных театров, а свыше 75% репертуара театрального коллектива — представления гражданско-патриотической направленности.
Андрей Милёхин, министр образования области
Всего на территории региона установлено 256 экспозиций, посвящённых событиям спецоперации.
Отметим, что недавно стало известно о гибели троих белгородцев. Мемориальные доски и «Парты героев» в память о Викторе Меркулове, Андрее Отмахове и Дмитрии Киселёве установили в Губкинском округе.