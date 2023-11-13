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Парта

В Белгородской области назвали число открытых в честь бойцов СВО «Парт Героев»

13 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Парта

Белгородские власти рассказали об увековечивании погибших бойцов СВО

Общее количество открытых в белгородских школах парт назвал министр образования региона Андрей Милёхин. Помимо «Парт Героев», на фасадах образовательных учреждений установили 214 мемориальных досок.
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СВО

В Белгородской области продолжают увековечивать память погибших в ходе специальной военной операции бойцов. Так, в школах региона открыты 352 «Парты Героев». На фасадах образовательных учреждений установлены 214 мемориальных досок.

Это идеологическая основа для проведения уроков мужества. Отметим, что в 519 школах созданы 560 школьных театров, а свыше 75% репертуара театрального коллектива — представления гражданско-патриотической направленности.
Андрей Милёхин, министр образования области

Всего на территории региона установлено 256 экспозиций, посвящённых событиям спецоперации.

Отметим, что недавно стало известно о гибели троих белгородцев. Мемориальные доски и «Парты героев» в память о Викторе Меркулове, Андрее Отмахове и Дмитрии Киселёве установили в Губкинском округе.

Снайпер, командир, участник горячих точек: стало известно о гибели троих белгородцев
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#Белгородская область#Погибшие#Белгород#Андрей Милёхин#СВО#Александра Склярова#Парты героев#Мемориальные доски
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