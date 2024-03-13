Мужчина подорвался на мине в приграничье. Он погиб

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Житель Брянской области погиб, напоровшись на мину в приграничье. Происшествие случилось в окрестностях посёлка Уборки Климовского района. Мужчина вошёл в запрещённую зону. На предупреждающие знаки с указанием минной опасности внимания он не обратил.
Как пишет издание, в результате подрыва на мине брянец погиб. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Глава региона ещё раз напомнил жителям держаться подальше от опасных зон.
«Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населённых пунктах запрещённые территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.
Напомним, 13 декабря районе хутора Высокий Краснояружского района подорвалась машина, в которой находились три человека. В их числе — замглавы местной администрации Игорь Бородаенко. Он скончался в больнице.