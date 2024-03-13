Мужчина подорвался на мине в приграничье. Он погиб

В Брянской области мужчина напоролся на мину в запрещённой зоне и погиб

Трагедия случилась в окрестностях посёлка Уборки в Брянской области. Мужчина вошёл в запрещённую зону, где напоролся на мину. Власти просят людей соблюдать меры безопасности и не заходить на опасные территории, пишут «Брянские новости».