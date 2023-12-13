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Скорая

Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине

13 декабря 2023, 12:16
Фото: 1MI
Скорая

Гладков сообщил о подрыве авто на мине в Белгородской области

Происшествие случилось рядом с хутором Высокий Краснояружского района. Машина с тремя белгородцами подорвалась на мине. Все они получили травмы, их госпитализировали. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Мина

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о случившемся ЧП в Краснояружском районе сегодня, 13 декабря. По его информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине.

Известно, что пострадали три человека: у одного мужчины частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригады медицины катастроф доставили пострадавших в горбольницу №2 Белгорода.

Третий человек получил сотрясение мозга. Его доставили в Краснояружскую ЦРБ.

В настоящий момент раненым белгородцам оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#Белгородская область#Мина#Чп#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Александра Склярова#Подорвались на мине#Мирные жители
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