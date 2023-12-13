Трое пострадавших: машина с белгородцами подорвалась на мине

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о случившемся ЧП в Краснояружском районе сегодня, 13 декабря. По его информации, в районе хутора Высокий машина с мирными жителями подорвалась на мине.
Известно, что пострадали три человека: у одного мужчины частичная ампутация ног, у второго — закрытая черепно-мозговая травма. Бригады медицины катастроф доставили пострадавших в горбольницу №2 Белгорода.
Третий человек получил сотрясение мозга. Его доставили в Краснояружскую ЦРБ.
В настоящий момент раненым белгородцам оказывается вся необходимая медицинская помощь.