Подорвавшийся на мине замглавы района в Белгородской области умер в больнице

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:55
Ночью в больнице скончался заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко.
«Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», — написал губернатор Белгородской области.
ЧП произошло в приграничном хуторе Высокий в Красноярском районе 13 декабря. Машина подорвалась на мине, в ней было три человека.
Также ранения получила глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и сидевший на пассажирском месте водитель Нуриддин Агалиев.
Последний фактически спас жизнь Игорю Бородаенко на месте взрыва, остановив сильное кровотечение. Позже замглавы района перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь.