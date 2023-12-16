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Подорвавшийся на мине замглавы района в Белгородской области умер в больнице

Подорвавшийся на мине замглавы района в Белгородской области умер в больнице

16 декабря 2023, 05:52
Фото: Bel.ru
Игорь Бородаенко умер в ночь на субботу, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Ночью в больнице скончался заместитель главы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко.

«Невозможно подобрать слова, чтобы утешить близких. Выражаю искренне соболезнования семье погибшего. Будем помогать всем, чем можно», — написал губернатор Белгородской области.

ЧП произошло в приграничном хуторе Высокий в Красноярском районе 13 декабря. Машина подорвалась на мине, в ней было три человека.

Также ранения получила глава Вязовского сельского поселения Галина Пащенко и сидевший на пассажирском месте водитель Нуриддин Агалиев.

Последний фактически спас жизнь Игорю Бородаенко на месте взрыва, остановив сильное кровотечение. Позже замглавы района перенёс частичную ампутацию ног. Врачи до конца боролись за его жизнь.

Гладков подтвердил, что при подрыве авто на мине пострадали белгородские чиновники
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#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Белгород#СВО#Хутор Высокий
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