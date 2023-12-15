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Гладков с пострадавшей чиновницей

Гладков подтвердил, что при подрыве авто на мине пострадали белгородские чиновники

15 декабря 2023, 11:24
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Гладков с пострадавшей чиновницей

Гладков навестил раненных при подрыве на мине белгородцев

Происшествие случилось 13 декабря. Пострадали двое чиновников из Краснояружского района, а также водитель скотовоза, который был с ними в одной машине. Состояние двоих раненых оценивают как удовлетворительное. Один человек остаётся в реанимации, рассказал губернатор.
Сюжет
Мина

При подрыве автомобиля на мине 13 декабря в Краснояружском районе пострадали двое местных чиновников. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Третий раненый — водитель скотовоза.

В тяжёлом состоянии остаётся замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко. Он находится в реанимации под ИВЛ. Медики изменили схему его лечения.

Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко тоже остаётся в больнице. В результате взрыва она получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Её состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

Такую же оценку медики дали состоянию третьего пострадавшего. Нуриддин Агалиев — водитель скотовоза, находившийся в момент взрыва в том же автомобиле. У него закрытая черепно-мозговая и закрытые травмы органов грудной клетки и брюшной полости. Операция пациенту не понадобилась, но он остаётся в больнице.

По словам губернатора, водитель скотовоза спас жизнь чиновнику.

Нуриддин Шовкатович, находившийся на заднем сиденье автомобиля, своими решительными действиями спас жизнь Игорю Васильевичу. Не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва). Благодаря его действиям человек остался жив. Нуриддин Шовкатович — настоящий герой!
Вячеслав Гладков

Сейчас решается вопрос о выплатах пострадавшим 500 тыс. рублей.

Ранее в Сети появилась информация, что пострадавшими при взрыве могут быть краснояружские чиновники. Тем не менее официального подтверждения не было. В администрациях Краснояружского района и Вязовского сельского журналистке Бел.Ру чёткого ответа тоже не дали.

Галина ПащенкоГалина Пащенко
Галина Пащенко и Вячеслав ГладковГалина Пащенко и Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков и Нуриддин АгалиевВячеслав Гладков и Нуриддин Агалиев
Галина Пащенко
Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в соцсети
Стало известно состояние раненных при подрыве на мине в Белгородской области
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