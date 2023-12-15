Гладков подтвердил, что при подрыве авто на мине пострадали белгородские чиновники

Ранее в Сети появилась информация, что пострадавшими при взрыве могут быть краснояружские чиновники. Тем не менее официального подтверждения не было. В администрациях Краснояружского района и Вязовского сельского журналистке Бел.Ру чёткого ответа тоже не дали.