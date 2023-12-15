Гладков подтвердил, что при подрыве авто на мине пострадали белгородские чиновники

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
При подрыве автомобиля на мине 13 декабря в Краснояружском районе пострадали двое местных чиновников. Информацию подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Третий раненый — водитель скотовоза.
В тяжёлом состоянии остаётся замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко. Он находится в реанимации под ИВЛ. Медики изменили схему его лечения.
Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко тоже остаётся в больнице. В результате взрыва она получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Её состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
Такую же оценку медики дали состоянию третьего пострадавшего. Нуриддин Агалиев — водитель скотовоза, находившийся в момент взрыва в том же автомобиле. У него закрытая черепно-мозговая и закрытые травмы органов грудной клетки и брюшной полости. Операция пациенту не понадобилась, но он остаётся в больнице.
По словам губернатора, водитель скотовоза спас жизнь чиновнику.
Нуриддин Шовкатович, находившийся на заднем сиденье автомобиля, своими решительными действиями спас жизнь Игорю Васильевичу. Не растерялся в стрессовой ситуации, быстро принял решение, срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение (аптечку разбросало от взрыва). Благодаря его действиям человек остался жив. Нуриддин Шовкатович — настоящий герой!
Вячеслав Гладков
Сейчас решается вопрос о выплатах пострадавшим 500 тыс. рублей.
Ранее в Сети появилась информация, что пострадавшими при взрыве могут быть краснояружские чиновники. Тем не менее официального подтверждения не было. В администрациях Краснояружского района и Вязовского сельского журналистке Бел.Ру чёткого ответа тоже не дали.