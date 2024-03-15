Как белгородцам перестать бояться обстрелов и смерти? Отвечает протоирей Роман Пивнев

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Настоятель домового храма Архангела Гавриила при университете Роман Пивнев рассказал в интервью, как белгородцы могут справиться со страхом и волнением при обстрелах. Отец признался, что все священники Белгородской области хотя бы раз слышали этот вопрос. Протоирей отметил, что страх — предохранитель внутри человека, который упреждает от фатального шага.
«Умение думать — важный навык для человека. Страх побеждают компетентные», — Роман Пивнев.
Протоирей вспомнил, как раньше люди боялись природных явлений, не понимая, что за ними стоит. Христианство же, считает отец, даёт ответы на многие вопросы.
«Когда мы говорим о страхе, применимо к жизни на приграничных территориях, здесь есть религиозная мысль, а есть атеистический образ. Христианин рассматривает свою жизнь в вечности. Как человек, который не перестанет быть в вечности», — заявил священнослужитель.
Страх в таком случае не нивелируется, но появляется состояние контроля. «Религиозная грамотность» помогает понять устройство мира, сотворённого богом, поэтому относиться к возможной смерти нужно как к переходу в вечность.
«Наша жизнь — это период, в котором мы учимся войти в вечность. У осознающего это человека возникают совсем другие страхи. Когда у человека происходит умирание, но он входит в жизнь вечную и он становится соучастником вечной жизни. Грехи, которые иногда перерастают в страсти, эти явления лишают его возможности войти в царство небесное. Вот где у человека, с христианской точки зрения, страх. А когда человек лишён такой компетентности быть образованным христианином, то тогда он будет бояться того, свидетелями чего мы стали», — протоирей Роман Пивнев.
Священнослужитель выразил свои соболезнования всем родственникам, у кого в Белгороде погибли близкие. Роман Пивнев заявил, что смерть человека — это трагедия.
Тем не менее, вечно убегать от чувства тревоги, по мнению протоирея, — не выход. Выход — способность подумать и стать образованным христианином.
«Если вы начнёте читатель Евангелие, вы найдёте ответы на все ваши вопросы. Люди очень боятся того, что при ближайшем рассмотрении не является причиной страха. Если люди не боятся умереть, то не кажется ли это вам, что это похоже на то, как люди боятся прихода весны? А после неё — не опасаетесь ли вы, что после неё придёт лето?» — задал вопрос настоятель храма.
Смерть Роман Пивнев сравнил с окончанием школы, после которой начался институт, а затем взрослая жизнь и пенсия. А чтобы не бояться жить в Белгороде, надо стать христианином.
«Нужно открыть Евангелие и его почитать. Христианин — это очень мужественный человек. Он боится правильного. Он боится обидеть бога, обидеть ближнего, совершить грех. Это человек образованный и компетентный, который осознаёт, что за пределами жизни земной не закончится жизнь в вечности», — Роман Пивнев.
Настоятель храма отметил, что всем людям предстоит смерть и последующее общение с богом, поэтому необходимо помнить о своей ответственности и о качестве своей жизни.
«Этого боится христианин. А уж какую дистанцию господь сулил прожить, десять лет, двадцать лет, пятьдесят лет, сто лет, или, как недавно мы праздновали праздник Сретение Господне, вспоминали Симеона Богоприимца и его 300 лет, — тут уже у каждого путь свой», — подытожил настоятель храма.
Протоирей в конце беседы подчеркнул, что не столько ответил на вопросы, сколько правильно поставил проблему. В случае необходимости Роман Пивнев предложил записать ещё ряд программ, посвящённых теме страха и жизни.
Последние три дня Белгород и Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. По свежим данным, за период с понедельника по четверг погибли два человека. Ещё одной женщине в Грайворонском горокруге ударной волной из-за взрыва снаряда оторвало ногу. В это же время на границе продолжаются серьёзные боестолкновения.