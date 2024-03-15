Как белгородцам перестать бояться обстрелов и смерти? Отвечает протоирей Роман Пивнев

Настоятель домового храма Архангела Гавриила при университете Роман Пивнев рассказал в интервью, как белгородцы могут справиться со страхом и волнением при обстрелах. Отец признался, что все священники Белгородской области хотя бы раз слышали этот вопрос. Протоирей отметил, что страх — предохранитель внутри человека, который упреждает от фатального шага.