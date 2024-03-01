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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Укрепления у ТЦ «Сити Молл»

Вместо бетона — ромашки: защитную конструкцию у входа ТЦ в Белгороде украсили

1 марта 2024, 06:40
Фото: t.me/golosSHBK
Укрепления у ТЦ «Сити Молл»

Бетонные укрепления у входа в крупный ТЦ Белгорода украсили к весне

Бетонное укрепление около входа в «Сити Молл» решили подготовить к весне. Его укрыли зелёным полотном с ромашками. Фотографиями поделились в Telegram-канале «Голос Шебекино 24/7».

В «Сити Молле» в Белгороде решили креативно подготовиться к весне, поэтому украсили бетонные укрепления у входа в торговый центр. Конструкции укрыли зелёным полотном, на котором изображены ромашки.

Входы в ТЦ Белгорода начали укреплять бетонными конструкциями ещё в январе. Бетонные блоки по состоянию на 22 января уложили около «Сити Молла» и универмага «Маяк». Также укрепления установили около ТЦ «Атлас».

Ранее в «Сити Молле» также объяснили, почему не стали защищать стеклянные фасады и купол плёнкой. Представители ТЦ рассказали, что фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов. Тем не менее посетителям рекомендовали во время ракетной опасности отходить подальше от стёкол.

А на днях окна в другом крупном ТЦ «Мега Гринн» начали оклеивать бронеплёнкой. 28 февраля рабочие наносили плёнку на стёкла на первом этаже.

Укрепления у ТЦ «Сити-Молл»Укрепления у ТЦ «Сити-Молл»
Укрепления у ТЦ «Сити-Молл»
Фото: t.me/golosSHBK
В белгородском ТЦ объяснили, почему не защищают стеклянные фасады и купол плёнкой
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