Вместо бетона — ромашки: защитную конструкцию у входа ТЦ в Белгороде украсили

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
В «Сити Молле» в Белгороде решили креативно подготовиться к весне, поэтому украсили бетонные укрепления у входа в торговый центр. Конструкции укрыли зелёным полотном, на котором изображены ромашки.
Входы в ТЦ Белгорода начали укреплять бетонными конструкциями ещё в январе. Бетонные блоки по состоянию на 22 января уложили около «Сити Молла» и универмага «Маяк». Также укрепления установили около ТЦ «Атлас».
Ранее в «Сити Молле» также объяснили, почему не стали защищать стеклянные фасады и купол плёнкой. Представители ТЦ рассказали, что фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов. Тем не менее посетителям рекомендовали во время ракетной опасности отходить подальше от стёкол.
А на днях окна в другом крупном ТЦ «Мега Гринн» начали оклеивать бронеплёнкой. 28 февраля рабочие наносили плёнку на стёкла на первом этаже.