Вместо бетона — ромашки: защитную конструкцию у входа ТЦ в Белгороде украсили

Ранее в «Сити Молле» также объяснили, почему не стали защищать стеклянные фасады и купол плёнкой. Представители ТЦ рассказали, что фасад, купол и потолок смонтированы из двухслойных стеклопакетов. Тем не менее посетителям рекомендовали во время ракетной опасности отходить подальше от стёкол.