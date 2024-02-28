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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

Аниматор в костюме супергероя

Директор ТЦ в Белгороде прокомментировала скандал с «натовским супергероем»

28 февраля 2024, 10:12
Фото: Telegram-канал «Белгород №1. Люди»
Аниматор в костюме супергероя

ТЦ в Белгороде решил устроить месяц русских сказок после скандала с супергероем

На днях белгородец не оценил образ аниматора в торговом центре «Мега Гринн». Мужчина назвал образ участника шоу «натовским супергероем». Ситуацию для РИА «Новости» прокомментировала директор ТЦ.

Ранее в Сети распространилось видео с шоу из торгового центра «Мега Гринн». Один из аниматоров был одет в костюм Супермена. Местному жителю не понравился образ — он назвал его «натовским супергероем».

По мнению директора торгового центра, в использовании образов западных персонажей нет ничего плохого. Также она сообщила, что в марте в ТЦ проведут «месяц русских народных сказок».

Напомним, что позицию автора видео поддержали не все белгородцы. Они предложили в таком случае отказаться и от иностранных автомобилей, фильмов и сериалов.

«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ
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#Город#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Торговый центр#Мега гринн#Аниматор#Белгород#Алина Харина#Супермен
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