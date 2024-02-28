Директор ТЦ в Белгороде прокомментировала скандал с «натовским супергероем»

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Ранее в Сети распространилось видео с шоу из торгового центра «Мега Гринн». Один из аниматоров был одет в костюм Супермена. Местному жителю не понравился образ — он назвал его «натовским супергероем».
По мнению директора торгового центра, в использовании образов западных персонажей нет ничего плохого. Также она сообщила, что в марте в ТЦ проведут «месяц русских народных сказок».
Напомним, что позицию автора видео поддержали не все белгородцы. Они предложили в таком случае отказаться и от иностранных автомобилей, фильмов и сериалов.