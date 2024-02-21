Белгородцы «боролись» с жёлто-голубой крышей и возмущались новым платёжкам ЖКХ

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Сегодня, 21 февраля, во время заседания суд отклонил ходатайство о домашнем аресте Александру Сергиенко. 13 февраля у экс-мэра Старого Оскола произошёл гипертонический криз. Из-за этого заседания на прошлой неделе не состоялись.
Сегодня на заседании должен был выступить в качестве свидетеля Владимир Глазкрицкий. Однако этого не произошло, так как адвокат Сергиенко ходатайствовал об изменении меры пресечения.
Как отметил защитник, приступ, случившийся у Сергиенко, указывает на то, что подсудимому нельзя находиться в СИЗО. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства.
В Белгороде разгорелся скандал из-за жёлто-голубой крыши. На крышу обратила внимание местная жительница и написала об этом в соцсетях. Жалобу в соцсетях увидел хозяин дома, который сообщил, что накрыл крышу автомобильными тентами на время ремонта. Также он отметил, что цветами тентов он не пытался намекнуть на поддержку ВСУ. Мужчина подчеркнул, что цвета белый, синий и жёлтый ещё есть в составе флага Агинского автономного округа Бурятии.
Позже собственник дома предложил местным жителям найти ему тент другого цвета — он хотел переставить цвета, чтобы получился флаг России.
Некоторые белгородцы хозяину дома поверили. Другие же начали отпускать угрозы в его адрес — обещали поджечь дом и избить его. В итоге мужчина самостоятельно перекрасил жёлтый тент в другой цвет, чтобы завершить эти споры. Также хозяин дома написал заявление в полицию в отношении лиц, которые ему угрожали.
«Очень адекватная реакция и понимание со стороны полиции и оперативного штаба Белгорода. Во избежание недоразумений покрасил в белый. Вроде как, вопрос закрыт», — сообщил мужчина.
Белгородцы заметили, что в квитанции за коммунальные услуги появилась новая графа. Позже некоторые жители начали задавать вопрос, нужно ли из-за этих изменений платить за воду больше.
Ответ дали в водоканале. В ведомстве уточнили, что цены на воду не изменились, дополнительных начислений не будет.
Также в водоканале объяснили, что новая графа появилась из-за разделения услуг. Услугу «Холодная вода и сток» разделили на «Холодную воду» и «Канализацию холодной воды». Помимо этого, была разделена услуга «Водоотведение» на «Канализацию горячей воды» и «Канализацию».