Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Белгородцы «боролись» с жёлто-голубой крышей и возмущались новым платёжкам ЖКХ

Белгородцы «боролись» с жёлто-голубой крышей и возмущались новым платёжкам ЖКХ

21 февраля 2024, 15:30
Фото: 1MI
21 февраля в Белгороде закончилась «эпопея» с жёлто-голубой крышей дома, водоканал объяснил изменения в услугах за воду, а бывший мэр Старого Оскола не добился перевода под домашний арест. Подробнее о событиях минувшего дня — в материале Бел.Ру.
Сюжет
ЖКХ

Продолжение суда над Сергиенко

Сегодня, 21 февраля, во время заседания суд отклонил ходатайство о домашнем аресте Александру Сергиенко. 13 февраля у экс-мэра Старого Оскола произошёл гипертонический криз. Из-за этого заседания на прошлой неделе не состоялись.

Сегодня на заседании должен был выступить в качестве свидетеля Владимир Глазкрицкий. Однако этого не произошло, так как адвокат Сергиенко ходатайствовал об изменении меры пресечения.

Как отметил защитник, приступ, случившийся у Сергиенко, указывает на то, что подсудимому нельзя находиться в СИЗО. В итоге суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Узнать подробнее

Скандал из-за цвета крыши

В Белгороде разгорелся скандал из-за жёлто-голубой крыши. На крышу обратила внимание местная жительница и написала об этом в соцсетях. Жалобу в соцсетях увидел хозяин дома, который сообщил, что накрыл крышу автомобильными тентами на время ремонта. Также он отметил, что цветами тентов он не пытался намекнуть на поддержку ВСУ. Мужчина подчеркнул, что цвета белый, синий и жёлтый ещё есть в составе флага Агинского автономного округа Бурятии.

Позже собственник дома предложил местным жителям найти ему тент другого цвета — он хотел переставить цвета, чтобы получился флаг России.

Некоторые белгородцы хозяину дома поверили. Другие же начали отпускать угрозы в его адрес — обещали поджечь дом и избить его. В итоге мужчина самостоятельно перекрасил жёлтый тент в другой цвет, чтобы завершить эти споры. Также хозяин дома написал заявление в полицию в отношении лиц, которые ему угрожали.

«Очень адекватная реакция и понимание со стороны полиции и оперативного штаба Белгорода. Во избежание недоразумений покрасил в белый. Вроде как, вопрос закрыт», — сообщил мужчина.

Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Узнать подробнее

Новая графа в квитанциях

Белгородцы заметили, что в квитанции за коммунальные услуги появилась новая графа. Позже некоторые жители начали задавать вопрос, нужно ли из-за этих изменений платить за воду больше.

Ответ дали в водоканале. В ведомстве уточнили, что цены на воду не изменились, дополнительных начислений не будет.

Также в водоканале объяснили, что новая графа появилась из-за разделения услуг. Услугу «Холодная вода и сток» разделили на «Холодную воду» и «Канализацию холодной воды». Помимо этого, была разделена услуга «Водоотведение» на «Канализацию горячей воды» и «Канализацию».

В платёжках ЖКХ появилась новая графа: ожидать ли подорожания комуслуг
Узнать подробнее
Читайте также:
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угрозГипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арестВ платёжках ЖКХ появилась новая графа: ожидать ли подорожания комуслуг
#Общество#Белгородская область#ЖКХ#Александр Сергиенко#Крыша#Суды#Белгород#Алина Харина#Итоги дня#Платёжки
Подпишитесь
Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест
Сегодня, 11:40
Дом белгородцев пострадал от взрыва после атаки ВСУ
Сегодня, 13:09
Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз
Сегодня, 13:57
Галлюцинации и паранойя: чем опасен запрещённый популярный среди дачников цветок
Сегодня, 10:01
Отрезали пальцы и избили: белгородка рассказала о пытках возлюбленного в плену ВСУ
Сегодня, 09:47
Появится ли выделенная полоса для автобусов на проспекте Ватутина в Белгороде?
Сегодня, 15:04