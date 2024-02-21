Белгородцы «боролись» с жёлто-голубой крышей и возмущались новым платёжкам ЖКХ

В Белгороде разгорелся скандал из-за жёлто-голубой крыши. На крышу обратила внимание местная жительница и написала об этом в соцсетях. Жалобу в соцсетях увидел хозяин дома, который сообщил, что накрыл крышу автомобильными тентами на время ремонта. Также он отметил, что цветами тентов он не пытался намекнуть на поддержку ВСУ. Мужчина подчеркнул, что цвета белый, синий и жёлтый ещё есть в составе флага Агинского автономного округа Бурятии.