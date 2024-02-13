Очередной суд над Сергиенко не состоялся, а в белгородском приграничье будет ОЭЗ

В компании ответили, что иск подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Это связано с отчуждением бизнесменом 25% своих долей «Русскому металлу», а «Русагро», как утверждают в холдинге, не было проинформировано на этот счёт. Теперь компания считает эту сделку нарушением своих прав как соучредителя белгородского холдинга.