Очередной суд над Сергиенко не состоялся, а в белгородском приграничье будет ОЭЗ

Posted Вчера, 15:30
Published Вчера, 15:30
Modified Вчера, 15:30
Updated Вчера, 15:30
Очередное заседание по делу экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко, которое было запланировано на 13 февраля, перенесли из-за состояния здоровья подсудимого. По предварительным данным, у него случился гипертонический криз. Подробности ещё выясняются.
Тем не менее сторона защиты отмечает, что «ничего катастрофического нет», поэтому вероятно, что Сергиенко пройдёт амбулаторное лечение. Несмотря на это, последующие заседания перенесли на 21 февраля.
Александр Сергиенко болен, в его организме находятся три почки, одна из которых пересажена от трупа. Защитники подсудимого запрашивали для него домашний арест, но суд настаивал на заключении Сергиенко в СИЗО.
Ранее уже прошёл ряд судебных заседаний по делу экс-главы Старооскольского горокруга, обвиняемого в коррупции. В январе действующий глава Яковлевского горокруга Олег Медведев выступил на одном из заседаний. С 2019 по 2021 год он работал заместителем Сергиенко по строительству. Медведев рассказал о том, что входило в его обязанности в указанный период.
В «Русагро» рассказали о причине очередного иска к бизнесмену Владимиру Зотову. Московский учредитель «Агро-Белогорья» подал в суд на предпринимателя и АО «Русский металл».
В компании ответили, что иск подали в связи с информацией о нарушении прав московской компании как учредителя. Это связано с отчуждением бизнесменом 25% своих долей «Русскому металлу», а «Русагро», как утверждают в холдинге, не было проинформировано на этот счёт. Теперь компания считает эту сделку нарушением своих прав как соучредителя белгородского холдинга.
Спор двух крупных компаний длится не первый месяц. Об одном из исков стало известно ещё в декабре, но тогда в «Агро-Белогорье» не стали комментировать иск к Зотову и Ларисе Ковалёвой. В ГК утверждали, что холдинг не является стороной в судебном споре, поэтому дать какие-либо пояснения они не могут.
Президент Владимир Путин дал поручение о создании особой экономической зоны в белгородском приграничье. Заняться этим должны в российском и белгородском правительстве. ОЭЗ при этом должна включать Шебекино.
Создать указанную экономическую зону требуется до 15 мая. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 14 декабря опубликован на сайте Кремля.
Добавим, что про зону ранее рассказывал и губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона отмечал, что механизм будет направлен на снижение налоговой нагрузки. В частности, это коснётся налогов на прибыль, на землю и имущество, по страховым выплатам.