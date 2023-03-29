«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
27 марта областной суд отклонил апелляцию адвоката экс-мэра Старого Оскола Александра Сергиенко. В ней защитник обвиняемого в коррупции чиновника просил перевести подсудимого из СИЗО под домашний арест. Поддержал апелляцию и сам Сергиенко, заявивший, что страдает от серьёзной болезни почек. Суд, тем не менее, в удовлетворении просьбы отказал. Подробнее о том, какие доводы приводили стороны — в материале Бел.Ру.
Напомним, что Сергиенко подозревают в получении крупной взятки, в том числе в виде имущества, а также, по словам судьи, в покровительстве определённых людей.
Интересы Сергиенко в суде защищал адвокат Николай Звертаев. Согласно данным в Сети, ему сейчас 71 год. Родился Звертаев в Ракитном, работал в прокуратуре Старого Оскола, с 2007 года — в ГУВД по Ставропольскому краю. До марта 2021 года занимал должность председателя Контрольно-счётной палаты Белгородской области.
Что касается стороны обвинения, присутствовали прокурор Роман Пугачёв, который также был на рассмотрении апелляции по делу Антона Иванова, и следователь Денис Каменев.
Сергиенко присутствовал посредством видеосвязи — физически он находился в СИЗО. И, в отличие от Иванова, волосы ему не обрили. В ходе установки личности Сергиенко заявил, что с 21 марта он был уволен с должности руководителя белгородских структур «Газпрома» и теперь безработный. О проведении заседания по рассмотрению апелляции он узнал «буквально за 15 минут» до начала. То, что оно будет, Сергиенко сообщили в пятницу.
Отметим, что экс-мэр Старого Оскола не был против участия в заседании прессы.
Ваша честь, пускай слушают, записывают.
Кроме того, в суд пришло ещё несколько слушателей Сергиенко — вероятно, его родственники.
Отвечая на вопрос судьи об условиях в изоляторе, Сергиенко заявил следующее:
На условия содержания жалоб нет. Сотрудники компетентные. По состоянию здоровья жалобы есть. Должную медицинскую помощь оказывают, но насколько это возможно. У меня очень тяжёлое заболевание — поликистоз почек, переходящий в некроз. Трансплантирована трупная почка.
Обвиняемый подчеркнул, что ему регулярно нужно сдавать анализы и принимать особые препараты, снижающие иммунитет. На момент задержания Сергиенко не был госпитализирован, но на конец марта, как утверждает чиновник, у него была запланирована операция по удалению двух оставшихся нерабочих почек — чтобы вирус поликистоза не перекинулся на единственную рабочую, доставшуюся от донора.
Сторона обвинения попросила приобщить к делу медицинское заключение об отсутствии у Сергиенко тяжёлых заболеваний, внесённых в перечень препятствующих содержанию в изоляторе. Обследовал Сергиенко врач-уролог Игорь Бабенко. По данным врача, подозреваемому рекомендован приём пищи и препаратов — в госпитализации и стационарном лечении тот не нуждается.
Категорически не согласен, Ваша честь. Всё это обследование можно назвать «спектаклем», меня госпитализировали в конечном итоге. Давление у меня находилось на уровне 40 на 60. После госпитализации меня снова доставили в СИЗО — поздно вечером, в 21 час. Я еле ночь эту переспал, на следующий день у меня было давление 180 на 120. Я категорически не согласен, фальсификация полная.
Александр Сергиенко
Приобщить к делу представленные следователем данные попросил также прокурор Пугачёв: он заявил, что позже был проведён осмотр другими врачами, которые пришли к тем же выводам.
Суд в итоге приобщил медицинские заключения: как первое, от 22 марта, так и второе, с данными по осмотру врачом 24 марта.
Далее суд приступил непосредственно к рассмотрению апелляции.
Первым выступил адвокат. Звертаев заявил, что представленная суду справка об отсутствии у Сергиенко тяжёлого заболевания была составлена врачами-урологами: по мнению защиты, это некорректно, так как чиновника должны были обследовать нефрологи.
Александру Николаевичу противопоказаны нахождения в местах малой площади, с большим количеством людей, массовыми скоплениями. Категорически противопоказано переохлаждение. Предписано ведение дневника самоконтроля, контроль выпитой жидкости — ежедневно. Выполнение гимнастики, ходьба, ПЦР-тесты, и целый-целый-целый ряд условий, которые надо соблюдать. Также из-за сахарного диабета нужно исключить углеводы.
Николай Звертаев
Таким образом, считает адвокат, назвать заключение врачей качественным и обоснованным невозможно: якобы оно не соответствует требованиям закона, так что необходимо провести новое с консультацией Московского центра трансплантологии.
— Вы сейчас пояснили, что подсудимый не может находиться в изоляторе. Поясните, пожалуйста, о каком тяжёлом заболевании, которое может препятствовать его содержанию под стражей, которое есть в перечне правительства от 14 января 2011 №3, идёт речь? Прежде чем говорить, что он не может содержаться, назовите заболевание? — спросил у адвоката судья.
— Ваша честь, здесь в постановлении говорится о заболеваниях почек и мочевыводящих систем — «при наличии осложнённых и стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих лечения в условиях специализированного медицинского стационара». Могу пояснить: у Александра Николаевича три почки, из них две не работают. Они имеют способность инфицирования: была запланирована операция по их удалению. Это мог бы сказать специалист-нефролог, если бы он был здесь. Мы предлагали вызвать его ещё в Свердловский суд, но он не был вызван. Сегодня я хочу обратить внимание ещё на следующее: нужны условия и для того, чтобы имплантированная почка прижилась. Эти условия в изоляторе невозможны! — ответил Звертаев.
Далее слово дали самому обвиняемому. Сергиенко рассказал и о своём отношении к обвинению, и о своём здоровье.
Следствие, конечно, разберётся. Но на сегодняшний день я ни с одним пунктом обвинения не согласен. У меня для следствия есть обоснования, что я не виновен. Эти обвинения подготовлены темы, с кем я дружил 15 лет. Это вот друзья, с которыми мы дружили с 2008 года. Хочу подчеркнуть, что это были неформальные отношения, дружеские: мы ночевали друг у друга, ездили в отпуск и так далее. Одному из них я помог получить работу в Корочанском районе и вопросы семейные решить. Потому что он был другом. И я готов дать показания суду, которые докажут, что я не виновен. У меня есть договоры займа, согласно которому я должен этому другу 8,5 млн. Они подписаны, подпись оригинальная. Не было никакого покровительства.
По словам Сергиенко, почечная недостаточность перешла у него в стадию некроза, из-за чего позже ему была трансплантирована трупная почка. С определением врачей Сергиенко не согласен, это «практически анекдот» — «за три минуты определили моё состояние, предвзято подойдя к этому вопросу».
Кроме того, по словам Сергиенко, ему нужно каждые две недели сдавать кровь. Питание же в изоляторе хоть и хорошее, но для него слишком жирное — «начинает заболевать уже и печёнка».
Ваша честь. Я законопослушный гражданин. Следствие, конечно, разберётся. Я на протяжении 15 лет проработал в многих муниципальных округах, был награждён грантами министра обороны, строительства, просвещения. Я даю полную гарантию того, что, находясь под домашним арестом, я никогда не буду препятствовать следствию. А если нарушу — поместите меня под стражу. Я готов переехать на отдельную квартиру сына, где буду жить один, сам, лично. В конечном итоге всё решит суд, Ваша честь. Это недоразумение, те пасквили, которые написал на меня один мой друг. У меня есть полностью ответные аргументы.
Выслушав Сергиенко, прокурор заявил, что тот «немного лукавит»: 21, 22 и 24 марта были проведены обследования, в том числе с нефрологом. «Третий абзац снизу говорит, что Сергиенко осмотрен врачом-нефрологом», — сообщил Пугачёв.
Выслушав стороны, судья отправился принимать решение. В это время Сергиенко пообщался как со следователем, так и с пришедшей группой поддержки. Обсуждение возможного свидания с обвиняемым прервал пристав: после очередной диалога он попросил секретаря «выключить» Сергиенко. «Включили» подсудимого обратно только в момент оглашения решения.
Таким образом, Сергиенко остаётся в СИЗО минимум до 17 мая включительно.
Бывшего главу Старооскольского городского округа задержали 20 марта, его подозревают в получении взяток на общую сумму более 15 миллионов рублей. Возбуждены три уголовных дела по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ за получение взяток в особо крупном размере.
По информации от Следственного комитета, с 2017 по 2021 год Сергиенко помогал нескольким предприятиям получать в аренду землю и разрешения на строительство.