«У меня три почки»: почему Сергиенко просил перевести его из СИЗО под домашний арест

— Ваша честь, здесь в постановлении говорится о заболеваниях почек и мочевыводящих систем — «при наличии осложнённых и стойких нарушений функций организма, приводящих к значительному ограничению жизнедеятельности и требующих лечения в условиях специализированного медицинского стационара». Могу пояснить: у Александра Николаевича три почки, из них две не работают. Они имеют способность инфицирования: была запланирована операция по их удалению. Это мог бы сказать специалист-нефролог, если бы он был здесь. Мы предлагали вызвать его ещё в Свердловский суд, но он не был вызван. Сегодня я хочу обратить внимание ещё на следующее: нужны условия и для того, чтобы имплантированная почка прижилась. Эти условия в изоляторе невозможны! — ответил Звертаев.