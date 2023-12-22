Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:58

Published Сегодня, 08:58

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Деньги

Когда ождать появления особой экономической зоны в белгородском Шебекино?

22 декабря 2023, 08:58
Фото: 1MI
Деньги

Белгородский бизнес-омбудсмен дал прогноз по ОЭЗ в Шебекино

ОЭЗ упростит восстановление производства, заявил Владислав Епанчинцев. Общий ущерб шебекинским предприятиям оценили в 10 млрд рублей, пишет ТАСС.

Белгородский бизнес надеется на то, что особую экономическую зону (ОЭЗ) в Шебекино создадут уже в 2024 году. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владислав Епанчинцев заявил, что ОЭЗ поможет ускорить темпы восстановления крупных предприятий, которые оказались повреждены при обстрелах ВСУ, поскольку многие компании продолжают выплачивать заработную плату своим сотрудникам.

На сегодняшний день у многих организаций возникают проблемы с кредитованием и со страхованием их имущества. Повреждённым предприятиям уже оказали материальную поддержку в размере 1,8 млрд рублей. До конца 2023 года планируется выплатить ещё 2 млрд рублей. Однако полная сумма ущерба оценивается в 10 млрд рублей.

Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Шебекино особой экономической зоны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков эту идею оценил.

Ранее сообщалось об ущербе в 8 млрд рублей.

Вячеслав Гладков сообщил подробности о создании особой экономической зоны в Шебекино
Узнать подробнее
Читайте также:
«Каждый будет услышан»: белгородка — о помощи при восстановлении предприятий«С нетерпением ждём решения»: Гладков — о создании в регионе экономической зоныПутин: Создание особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать
#Белгородская область#Экономика#Шебекино#Белгород#Владислав Епанчинцев#Особая экономическая зона#Приграничье#Александра Склярова
Подпишитесь
Взрывной волной выбило окна в доме белгородцев при новом обстреле
Сегодня, 12:41
Новогодняя сказка, хоть и без снега: запечатлели прогулку по вечернему Белгороду
Сегодня, 10:19
Андрей Рюмин дал старт работе высокотехнологичных энергообъектов особой важности
Сегодня, 12:10
Почему на цемзаводе в Белгороде делали калийные удобрения, а потом цех закрыли?
Сегодня, 09:07
«Мы ему доверяли»: Матвей Халаимов дал комментарий о ситуации, произошедшей с отцом
Сегодня, 06:30
В белгородской ФНС прокомментировали «потерю» машины экс-депутата горсовета
Сегодня, 12:54