Когда ождать появления особой экономической зоны в белгородском Шебекино?

На сегодняшний день у многих организаций возникают проблемы с кредитованием и со страхованием их имущества. Повреждённым предприятиям уже оказали материальную поддержку в размере 1,8 млрд рублей. До конца 2023 года планируется выплатить ещё 2 млрд рублей. Однако полная сумма ущерба оценивается в 10 млрд рублей.