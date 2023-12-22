Когда ождать появления особой экономической зоны в белгородском Шебекино?

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
Белгородский бизнес надеется на то, что особую экономическую зону (ОЭЗ) в Шебекино создадут уже в 2024 году. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Владислав Епанчинцев заявил, что ОЭЗ поможет ускорить темпы восстановления крупных предприятий, которые оказались повреждены при обстрелах ВСУ, поскольку многие компании продолжают выплачивать заработную плату своим сотрудникам.
На сегодняшний день у многих организаций возникают проблемы с кредитованием и со страхованием их имущества. Повреждённым предприятиям уже оказали материальную поддержку в размере 1,8 млрд рублей. До конца 2023 года планируется выплатить ещё 2 млрд рублей. Однако полная сумма ущерба оценивается в 10 млрд рублей.
Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал идею создания в Шебекино особой экономической зоны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков эту идею оценил.
Ранее сообщалось об ущербе в 8 млрд рублей.