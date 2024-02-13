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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону к маю

Названы сроки создания новой особой экономической зоны в Белгородской области

13 февраля 2024, 12:14
Фото: 1MI

Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону к маю

Поручение адресовано федеральному правительству и властям области. Особая экономическая зона должна включать Шебекино.

Владимир Путин дал поручение создать в Белгородской области особую экономическую зону, включающую Шебекино, к 15 мая. Перечень поручений по итогам пресс-конференции президента 14 декабря опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя г. Шебекино», — говорится в перечне.

Напомним, что во время этой пресс-конференции и прямой линии президент поддержал идею создания особой экономической зоны. Соответствующую тему тогда подняла предпринимательница из Шебекинского округа.

Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что механизм будет направлен на снижение налоговой нагрузки. Из-за обстрелов шебекинские предприятие понесли большой урон. Поддержка им необходима, подчёркивал глава региона.

Вячеслав Гладков сообщил подробности о создании особой экономической зоны в Шебекино
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#Белгородская область#Экономика#Владимир Путин#Шебекино#Белгород#Алина Харина#Особая экономическая зона
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