Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Как сообщили журналистам в здании Свердловского районного суда адвокаты, заседание перенесли из-за проблем у подсудимого со здоровьем. По предварительным данным, у экс-мэра Старого Оскола гипертонический криз.
Подробности выясняются. Защитники Сергиенко рассказали, что «ничего катастрофического нет», и есть вероятность, что подсудимый пройдёт лечение амбулаторно. Тем не менее, все последующие заседания перенесли на 21 февраля.
Напомним, что у обвиняемый в коррупции Сергиенко болеет поликистозом: у него в организме находятся три почки, одна из которых пересажена от трупа. Ранее сторона защиты запрашивала для экс-главы белгородского отделения «Газпрома» домашний арест, но суд настоял на заключении Сергиенко в СИЗО.
Сегодня в суде должны были опросить Владимира Глазкрицкого, бывшего друга Сергиенко. Последний утверждает, что именно Глазкрицкий подготовил на него обвинения и написал заявление в ФСБ.