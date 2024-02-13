Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого

Напомним, что у обвиняемый в коррупции Сергиенко болеет поликистозом: у него в организме находятся три почки, одна из которых пересажена от трупа. Ранее сторона защиты запрашивала для экс-главы белгородского отделения «Газпрома» домашний арест, но суд настоял на заключении Сергиенко в СИЗО.