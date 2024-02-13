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Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого

Заседание по делу Сергиенко перенесли из-за проблем со здоровьем у подсудимого

13 февраля 2024, 09:40
Фото: Александр Сергиенко, «ВКонтакте»
13 февраля в Белгороде должно было пройти очередное заседание по делу Александра Сергиенко. Его перенесли: предварительная причина — гипертонический криз подсудимого.
Сюжет
ФСБ

Как сообщили журналистам в здании Свердловского районного суда адвокаты, заседание перенесли из-за проблем у подсудимого со здоровьем. По предварительным данным, у экс-мэра Старого Оскола гипертонический криз.

Подробности выясняются. Защитники Сергиенко рассказали, что «ничего катастрофического нет», и есть вероятность, что подсудимый пройдёт лечение амбулаторно. Тем не менее, все последующие заседания перенесли на 21 февраля.

Напомним, что у обвиняемый в коррупции Сергиенко болеет поликистозом: у него в организме находятся три почки, одна из которых пересажена от трупа. Ранее сторона защиты запрашивала для экс-главы белгородского отделения «Газпрома» домашний арест, но суд настоял на заключении Сергиенко в СИЗО.

Сегодня в суде должны были опросить Владимира Глазкрицкого, бывшего друга Сергиенко. Последний утверждает, что именно Глазкрицкий подготовил на него обвинения и написал заявление в ФСБ.

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