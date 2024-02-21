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Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Перекрашенная после скандала крыша

Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз

21 февраля 2024, 13:57
Фото: Telegram-канал «Подъём»
Перекрашенная после скандала крыша

Хозяин дома в Белгороде перекрасил жёлто-синюю крышу после угроз

О том, что мужчина перекрасил жёлтый автомобильный тент в белый, он рассказал изданию «Подъём». К мужчине также приходил полицейский. Хозяин дома надеется, что теперь угрозы в его сторону прекратятся.

Владелец дома, на крыше которого были размещены автомобильные тенты жёлтого, голубого и белого цветов, рассказал, что закрасил один тент другим цветом. К нему также уже приходил сотрудник МВД.

Крышу покрасил, дал объяснение полицейскому. Написал заявление провести проверку в отношении лиц, угрожавших и оскорблявших. Очень адекватная реакция и понимание со стороны полиции и оперативного штаба Белгорода. Во избежание недоразумений покрасил в белый. Вроде как, вопрос закрыт.
хозяин дома

На крышу дома, где были размещены жёлтый и голубой цвета, обратила внимание местная жительница. Она написала об увиденном в соцсетях, где обращение увидел сам хозяин дома. Мужчина объяснил, что просто закрыл ремонтируемую крышу автомобильными тентами и не намекал на поддержку ВСУ.

Некоторые белгородцы хозяину дома поверили, а другие пустили в ход угрозы — обещали поджечь дом и избить мужчину. Чтобы всё это прекратилось, мужчина решил самостоятельно перекрасить жёлтый автомобильный тент в другой цвет.

Крыша с перекрашенным автомобильным тентомКрыша с перекрашенным автомобильным тентом
Крыша с перекрашенным автомобильным тентомКрыша с перекрашенным автомобильным тентом
Крыша с перекрашенным автомобильным тентом
Фото: Telegram-канал "Подъём"
«Поджечь дом и избить хозяина»: владельцу дома с жёлто-синей крышей начали угрожать
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