Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз

На крышу дома, где были размещены жёлтый и голубой цвета, обратила внимание местная жительница. Она написала об увиденном в соцсетях, где обращение увидел сам хозяин дома. Мужчина объяснил, что просто закрыл ремонтируемую крышу автомобильными тентами и не намекал на поддержку ВСУ.