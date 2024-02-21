Хозяин закрасил жёлто-синюю крышу дома и подал заявление в полицию из-за угроз

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Владелец дома, на крыше которого были размещены автомобильные тенты жёлтого, голубого и белого цветов, рассказал, что закрасил один тент другим цветом. К нему также уже приходил сотрудник МВД.
Крышу покрасил, дал объяснение полицейскому. Написал заявление провести проверку в отношении лиц, угрожавших и оскорблявших. Очень адекватная реакция и понимание со стороны полиции и оперативного штаба Белгорода. Во избежание недоразумений покрасил в белый. Вроде как, вопрос закрыт.
хозяин дома
На крышу дома, где были размещены жёлтый и голубой цвета, обратила внимание местная жительница. Она написала об увиденном в соцсетях, где обращение увидел сам хозяин дома. Мужчина объяснил, что просто закрыл ремонтируемую крышу автомобильными тентами и не намекал на поддержку ВСУ.
Некоторые белгородцы хозяину дома поверили, а другие пустили в ход угрозы — обещали поджечь дом и избить мужчину. Чтобы всё это прекратилось, мужчина решил самостоятельно перекрасить жёлтый автомобильный тент в другой цвет.