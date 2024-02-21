Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Свердловском районном суде Белгорода продолжают рассматривать дело о семи эпизодах взяток экс-мэра Старого Оскола и руководителя белгородских компаний «Газпрома» Александра Сергиенко. 13 февраля у обвиняемого случился гипертонический криз, из-за чего заседаний на прошлой неделе не было.
Сегодня на заседании должен был выступить в качестве свидетеля Владимир Глазкрицкий. Напомним, по словам стороны Сергиенко, это бывший лучший друг подсудимого, которого последний изобличил в преступлении. Вместе с этим именно от Глазкрицкого, по обвинению, чиновник получал взятки.
Но свидетелю вновь не суждено было выступить — адвокаты Сергиенко заявили об очередном ходатайстве об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. В этот раз так же, как и раньше, перечислили множество серьёзных диагнозов экс-мэра, но основным аргументом был тот самый гипертонический криз. По мнению защиты, произошедший приступ — показатель того, что Александру Сергиенко нельзя продолжать находиться под стражей в СИЗО.
Судья удалилась для принятия решения. Итогом полуторачасового ожидания стал отказ в удовлетворении ходатайства. Бывший мэр Старого Оскола продолжит пребывать в СИЗО.