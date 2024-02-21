Гипертонический криз не помог Сергиенко добиться перевода под домашний арест

Но свидетелю вновь не суждено было выступить — адвокаты Сергиенко заявили об очередном ходатайстве об изменении меры пресечения с СИЗО на домашний арест. В этот раз так же, как и раньше, перечислили множество серьёзных диагнозов экс-мэра, но основным аргументом был тот самый гипертонический криз. По мнению защиты, произошедший приступ — показатель того, что Александру Сергиенко нельзя продолжать находиться под стражей в СИЗО.