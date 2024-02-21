В платёжках ЖКХ появилась новая графа: ожидать ли подорожания комуслуг

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В Белоблводоканале жителям Белгорода сообщили, что с февраля этого года в платёжках за коммунальные услуги появилась новая графа из-за разделения услуг.
Так, услуга «Холодная вода и сток» оказалась разделена на «Холодную воду» и «Канализацию холодной воды», а услуга «Водоотведение» — на «Канализацию горячей воды» и «Канализацию».
Однако никаких дополнительных начислений белгородцам производить не нужно: одну услугу просто разбили на две — так же поступили и с ценой. В водоканале предоставили наглядный пример того, как ранее оплачивалась услуга и как будет с этого месяца.
Напомним, что об изменениях в платёжках ЖКХ сообщили в середине февраля.