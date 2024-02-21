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Платёжка ЖКХ

В платёжках ЖКХ появилась новая графа: ожидать ли подорожания комуслуг

21 февраля 2024, 07:22
Фото: 1MI
Платёжка ЖКХ

В Белоблводоканале объяснили, почему в квитанции появилась новая графа за воду

Жители Белгорода интересуются, откуда в квитанции за коммунальные услуги появилась новая графа и почему горожане должны платить больше за воду, которую невозможно пить. Однако в водоканале отметили, что цена не изменилась, и объяснили, что означает это нововведение.

В Белоблводоканале жителям Белгорода сообщили, что с февраля этого года в платёжках за коммунальные услуги появилась новая графа из-за разделения услуг.

Так, услуга «Холодная вода и сток» оказалась разделена на «Холодную воду» и «Канализацию холодной воды», а услуга «Водоотведение» — на «Канализацию горячей воды» и «Канализацию».

Однако никаких дополнительных начислений белгородцам производить не нужно: одну услугу просто разбили на две — так же поступили и с ценой. В водоканале предоставили наглядный пример того, как ранее оплачивалась услуга и как будет с этого месяца.

Напомним, что об изменениях в платёжках ЖКХ сообщили в середине февраля.

Ответ БелоблводоканалаОтвет Белоблводоканала
Пример квитанцийПример квитанций
Ответ Белоблводоканала
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Проблемный водоканал Старого Оскола присоединили к Белоблводоканалу
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#Белгородская область#Коммунальные услуги#Водоканал#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород#Платёжка#Квитанция#Александра Склярова
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