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Published Сегодня, 06:44

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Updated Сегодня, 06:46

Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше

Флаг Украины или Агинского АО? Белгородцев возмутили жёлтый и голубой цвета на доме

20 февраля 2024, 06:44
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше

Белгородцев смутила жёлто-голубая крыша дома

Белгородка заметила на крыше частного дома жёлтый и голубой цвета и решила пожаловаться на это в социальных сетях. Однако на обращение, помимо оперштаба, отреагировал и сам хозяин дома, который попытался объяснить ситуацию с его крышей.

Жительница Белгорода обратила внимание на частный дом, на крыше которого видны жёлтый и голубой цвета. По словам горожанки, они занимают почти всю крышу дома.

«Я думаю, что такое недопустимо в нашей обстановке», — добавила девушка.

На комментарий в социальных сетях отреагировал сам хозяин дома.

Во-первых, это автомобильными тентами закрыл крышу, где нужен ремонт. Во-вторых, цвета синий, жёлтый и белый — флаг Агинского автономного округа Бурятии, если кто не учит историю. Причём тут моя крыша? Люди с ума сошли и всё мерещится?
хозяин дома

Другой мужчина не поверил хозяину и решил, что такие тенты были размещены на крыше дома для того, чтобы оператор FPV-дрона не сбросил на крышу взрывное устройство. Белгородец же, проживающий в вызвавшем споры доме, утверждает, что осколки уже падали ему на участок: «Не знаю про дроны, но осколки уже прилетали».

Оперштаб Белгорода уточнил у пожаловавшейся жительницы населённый пункт. Однако будет ли проводиться проверка по дому, пока не известно.

Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крышеСмутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше
Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крышеСмутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше
Смутивший белгородцев дом с жёлто-голубым цветом на крыше
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Это уже не первый случай, когда белгородцы просят убрать жёлто-голубые цвета. Например, во время ремонта подземного перехода на «Родине» рабочие положили жёлто-голубую плитку, но после возмущений жителей её оперативно заменили.

В октябре белгородцев смутил жёлтый балкон, на который кто-то вывесил синее одеяло. А в декабре подсветка на новогодней ёлке напомнила жителям цвета флага Украины.

Опасное одеяло: изображение флага Украины снова заметили в Белгороде
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