Флаг Украины или Агинского АО? Белгородцев возмутили жёлтый и голубой цвета на доме

Другой мужчина не поверил хозяину и решил, что такие тенты были размещены на крыше дома для того, чтобы оператор FPV-дрона не сбросил на крышу взрывное устройство. Белгородец же, проживающий в вызвавшем споры доме, утверждает, что осколки уже падали ему на участок: «Не знаю про дроны, но осколки уже прилетали».