Флаг Украины или Агинского АО? Белгородцев возмутили жёлтый и голубой цвета на доме

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Жительница Белгорода обратила внимание на частный дом, на крыше которого видны жёлтый и голубой цвета. По словам горожанки, они занимают почти всю крышу дома.
«Я думаю, что такое недопустимо в нашей обстановке», — добавила девушка.
На комментарий в социальных сетях отреагировал сам хозяин дома.
Во-первых, это автомобильными тентами закрыл крышу, где нужен ремонт. Во-вторых, цвета синий, жёлтый и белый — флаг Агинского автономного округа Бурятии, если кто не учит историю. Причём тут моя крыша? Люди с ума сошли и всё мерещится?
хозяин дома
Другой мужчина не поверил хозяину и решил, что такие тенты были размещены на крыше дома для того, чтобы оператор FPV-дрона не сбросил на крышу взрывное устройство. Белгородец же, проживающий в вызвавшем споры доме, утверждает, что осколки уже падали ему на участок: «Не знаю про дроны, но осколки уже прилетали».
Оперштаб Белгорода уточнил у пожаловавшейся жительницы населённый пункт. Однако будет ли проводиться проверка по дому, пока не известно.
Это уже не первый случай, когда белгородцы просят убрать жёлто-голубые цвета. Например, во время ремонта подземного перехода на «Родине» рабочие положили жёлто-голубую плитку, но после возмущений жителей её оперативно заменили.
В октябре белгородцев смутил жёлтый балкон, на который кто-то вывесил синее одеяло. А в декабре подсветка на новогодней ёлке напомнила жителям цвета флага Украины.