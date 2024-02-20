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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Дом с жёлто-голубым цветом на крыше

Хозяин жёлто-голубой крыши ответил, приходили ли к нему с проверкой

20 февраля 2024, 14:18
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Дом с жёлто-голубым цветом на крыше

Белгородец из дома с жёлто-голубой крышей предложил найти ему тент другого цвета

Местные жители пожаловались на цвета крыши на одном из домов в Белгороде. Горожан смутили жёлтый и голубой тенты. Хозяин дома предложил найти ему тент другой расцветки, сообщает издание «Подъём».

Горожан смутила жёлто-голубая крыша дома одного из белгородцев. По словам местной жительницы, оставившей обращение в соцсети, цвета занимают почти всю крышу.

Хозяин дома объяснил, что это автомобильные тенты на время ремонта. Он также уточнил, что синий, жёлтый и белый цвета есть на флаге Агинского автономного округа Бурятии.

Изданию мужчина сообщил, что проверка к нему пока не приходила. Владелец дома также предложил в одной из групп найти ему красный тент — он переставит цвета и получится флаг России: «На радость окружающим, но боюсь, что и тут могу кому-то не угодить».

Флаг Украины или Агинского АО? Белгородцев возмутили жёлтый и голубой цвета на доме
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#Город#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Крыша#Жалоба#Белгород#Алина Харина
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