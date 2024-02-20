Хозяин жёлто-голубой крыши ответил, приходили ли к нему с проверкой

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Горожан смутила жёлто-голубая крыша дома одного из белгородцев. По словам местной жительницы, оставившей обращение в соцсети, цвета занимают почти всю крышу.
Хозяин дома объяснил, что это автомобильные тенты на время ремонта. Он также уточнил, что синий, жёлтый и белый цвета есть на флаге Агинского автономного округа Бурятии.
Изданию мужчина сообщил, что проверка к нему пока не приходила. Владелец дома также предложил в одной из групп найти ему красный тент — он переставит цвета и получится флаг России: «На радость окружающим, но боюсь, что и тут могу кому-то не угодить».