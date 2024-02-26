«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
На канале опубликовали запись от местного жителя Михаила. Белгородец снял на видео работу аниматоров в торговом центре «Мега Гринн». Один из участников утренника был в костюме Супермена.
«Вас не смущает, что это натовский супергерой, а рядом защитное инженерное сооружение от бомбёжек? Должно же как-то прийти в голову, что это что-то нездоровое. Донесите руководству, что это не годится», — обратился горожанин к аниматорам. Вместе с тем Михаил написал, что понимает, что это всего лишь персонаж мультфильма.
Позицию местного жителя оценили не все. В комментариях под постом белгородцы начали писать, что «не здоров тут явно автор».
«Запрещаем всё, и смотрим только русские фильмы», — пишут горожане.
Другие предложили в таких случаях не ездить на корейских, японских и европейских машинах, а также не смотреть фильмы и сериалы иностранного производства.
«Нашли, до чего докопаться. Оставьте детей и их развлечения в покое», — прокомментировала ещё одна белгородка.
Напомним, что ранее в Белгороде разгорелся скандал из-за жёлто-голубой крыши на доме местного жителя. На цвета обратила внимание местная жительница и написала об этом в соцсетях.
Хозяин дома объяснил, что это всего лишь автомобильные тенты на время ремонта и это никак не связано с поддержкой ВСУ. Одни собственнику жилья поверили, другие же обещали поджечь дом и избить мужчину. Чтобы скандал прекратился, хозяин закрасил жёлтый тент в другой цвет и подал заявление в полицию из-за угроз.