«Вас не смущает натовский супергерой?» Белгородец не оценил образы аниматоров в ТЦ

«Вас не смущает, что это натовский супергерой, а рядом защитное инженерное сооружение от бомбёжек? Должно же как-то прийти в голову, что это что-то нездоровое. Донесите руководству, что это не годится», — обратился горожанин к аниматорам. Вместе с тем Михаил написал, что понимает, что это всего лишь персонаж мультфильма.