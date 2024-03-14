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Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Белгородским торговым центрам рекомендовали не работать два дня

Белгородским торговым центрам рекомендовали не работать два дня

14 марта 2024, 18:31
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что данные рекомендации дал оперативный штаб.

В ходе прямого эфира губернатор сообщил о проведении заседания оперативного штаба. По итогам власти рекомендовали торговым центрам Белгорода и Белгородского района 14 и 15 марта не работать.

Дальше будем смотреть по оперативной обстановке.
Вячеслав Гладков

Напомним, ранее стало известно, что свою работу временно приостановили учреждения культуры. Также информация о закрытии появилась в социальных сетях ресторанов и кафе Белгорода. Далее о намерении приостановить работу сообщили фитнес-клубы в областном центре.

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#Заседание#Социальные сети#Новости Белгорода#Торговые центры#Рекомендации#Белгород#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Оперативный штаб#СВО
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