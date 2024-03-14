Белгородским торговым центрам рекомендовали не работать два дня

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В ходе прямого эфира губернатор сообщил о проведении заседания оперативного штаба. По итогам власти рекомендовали торговым центрам Белгорода и Белгородского района 14 и 15 марта не работать.
Дальше будем смотреть по оперативной обстановке.
Вячеслав Гладков
Напомним, ранее стало известно, что свою работу временно приостановили учреждения культуры. Также информация о закрытии появилась в социальных сетях ресторанов и кафе Белгорода. Далее о намерении приостановить работу сообщили фитнес-клубы в областном центре.