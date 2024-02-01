В Белгородской области введут запрет на пешее передвижение групп детей

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
В областном центре состоялось заседание оперштаба. По решению властей, с 19 февраля часть школьников вновь могут вернуться к очному формату обучения. Также можно продолжить грызть гранит науки удалённо.
На заседании также был принят ряд мер безопасности. Одна из них, как рассказал Милёхин, это ввод запрета на пешие групповые перемещения на улицах.
Массовое скопление ребят на улице нам кажется небезопасным. Чтобы этого избежать, на каждого ребёнка разработают индивидуальный маршрут «дом-школа-дом» с указанием по ходу движения мест укрытий.
Андрей Милёхин
Напомним, вернуться к очным занятиям могут также студенты колледжей и вузов. Детские сады в 20-километровой зоне от границы продолжат работать в режиме дежурных групп, остальные — по письменному согласию родителей и исходя из количества мест в укрытиях.