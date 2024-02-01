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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Белгородской области введут запрет на пешее передвижение групп детей

В Белгородской области введут запрет на пешее передвижение групп детей

1 февраля 2024, 14:13
Фото: Изображение Midjourney
Это одна из мер, которая предусмотрена для безопасности детей после возврата к очно-дистанционному формату обучения с 19 февраля. Подробнее сообщил региональный министр образования Андрей Милёхин.

В областном центре состоялось заседание оперштаба. По решению властей, с 19 февраля часть школьников вновь могут вернуться к очному формату обучения. Также можно продолжить грызть гранит науки удалённо.

На заседании также был принят ряд мер безопасности. Одна из них, как рассказал Милёхин, это ввод запрета на пешие групповые перемещения на улицах.

Массовое скопление ребят на улице нам кажется небезопасным. Чтобы этого избежать, на каждого ребёнка разработают индивидуальный маршрут «дом-школа-дом» с указанием по ходу движения мест укрытий.
Андрей Милёхин

Напомним, вернуться к очным занятиям могут также студенты колледжей и вузов. Детские сады в 20-километровой зоне от границы продолжат работать в режиме дежурных групп, остальные — по письменному согласию родителей и исходя из количества мест в укрытиях.

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#Белгородская область#Наука#Школьники#Граница#Дети#Студенты#Безопасность#Маршрут#Обучение#Детские сады#Белгород#Кристина Семенчук
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