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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Автомобиль

В Белгороде стало больше владельцев повреждённых обстрелами автомобилей

2 февраля 2024, 06:40
Фото: Изображение Midjourney
Автомобиль

599 белгородцев получили компенсацию за повреждённые обстрелами авто

Всего в Белгороде пострадали автомобили 779 собственников. В сравнении с прошлой неделей количество увеличилось. Проведение экспертиз и выплату компенсаций продолжат на следующей неделе, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в утреннем видеообращении.

Число пострадавших в результате обстрелов с 29 декабря машин в Белгороде увеличилось до 779. На текущей неделе компенсация была выплачена 599 собственникам.

Губернатор отметил, что некоторые горожане поздно увидели повреждения, поэтому в реестре увеличилось число авто. На следующей неделе проведение экспертиз и выплату компенсаций продолжат.

Ранее Валентин Демидов сообщил, что четырёх хозяев автомобилей найти не могут. Автомобили были полностью разрушены, поэтому идентифицировать хозяев невозможно, да и сами они на связь не выходят.

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#Город#Авто#Новости Белгорода#Компенсации#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Разрушения
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