В Белгороде стало больше владельцев повреждённых обстрелами автомобилей

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Число пострадавших в результате обстрелов с 29 декабря машин в Белгороде увеличилось до 779. На текущей неделе компенсация была выплачена 599 собственникам.
Губернатор отметил, что некоторые горожане поздно увидели повреждения, поэтому в реестре увеличилось число авто. На следующей неделе проведение экспертиз и выплату компенсаций продолжат.
Ранее Валентин Демидов сообщил, что четырёх хозяев автомобилей найти не могут. Автомобили были полностью разрушены, поэтому идентифицировать хозяев невозможно, да и сами они на связь не выходят.