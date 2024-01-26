В Белгороде в день оценивают по 50-70 авто, повреждённых обстрелами

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Компенсацию за повреждённый при обстреле ВСУ транспорт получили 462 владельца. Ещё по 77 автомобилям документы уже подготовлены и переданы на оплату.
Всего в реестре числится 732 машины, повреждённые с 29 декабря. По 50 автомобилям необходим более детальный анализ. Им нужен разбор в автосервисе, отмечает Валентин Демидов.
Мэр подчёркивает, что за такой короткий срок город столкнулся с беспрецедентным количеством пострадавших машин. Их оценка сильно отличается от работы с автомобилями после аварии. Встречаются внешне практически целые машины, однако в результате обстрелов в них полностью уничтожены внутренние ключевые детали.
Помимо этого, Валентин Демидов уточняет, что эксперты работают достаточно быстро — в день оценивают по 50-70 единиц транспорта. Работы проходят по мере выявления повреждений и поступления обращений от собственников.
Максимально идём навстречу собственникам. Ситуации разные, но решаются всегда в пользу владельцев машин. Исходим из целесообразности — где нет смысла восстанавливать авто, предлагаем компенсацию с учётом рыночной стоимости и пробега.
Валентин Демидов
Ранее белгородцы интересовались, что делать, если оценка полученного при обстреле ущерба авто неверная. Вячеслав Гладков ответил, что в случаях выявления не замеченных экспертизой повреждений необходимо обратиться к мэру Белгорода.