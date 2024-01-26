В Белгороде в день оценивают по 50-70 авто, повреждённых обстрелами

Мэр подчёркивает, что за такой короткий срок город столкнулся с беспрецедентным количеством пострадавших машин. Их оценка сильно отличается от работы с автомобилями после аварии. Встречаются внешне практически целые машины, однако в результате обстрелов в них полностью уничтожены внутренние ключевые детали.