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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:18

Машина

В Белгороде в день оценивают по 50-70 авто, повреждённых обстрелами

26 января 2024, 07:16
Фото: соцсети Валентина Демидова
Машина

Компенсацию за повреждённое при обстреле авто получили 462 белгородца

Число пострадавших с 29 декабря автомобилей в Белгороде составляет 732. В день эксперты оценивают по 50-70 машин. Подробности рассказал мэр областного центра Валентин Демидов.

Компенсацию за повреждённый при обстреле ВСУ транспорт получили 462 владельца. Ещё по 77 автомобилям документы уже подготовлены и переданы на оплату.

Всего в реестре числится 732 машины, повреждённые с 29 декабря. По 50 автомобилям необходим более детальный анализ. Им нужен разбор в автосервисе, отмечает Валентин Демидов.

Мэр подчёркивает, что за такой короткий срок город столкнулся с беспрецедентным количеством пострадавших машин. Их оценка сильно отличается от работы с автомобилями после аварии. Встречаются внешне практически целые машины, однако в результате обстрелов в них полностью уничтожены внутренние ключевые детали.

Помимо этого, Валентин Демидов уточняет, что эксперты работают достаточно быстро — в день оценивают по 50-70 единиц транспорта. Работы проходят по мере выявления повреждений и поступления обращений от собственников.

Максимально идём навстречу собственникам. Ситуации разные, но решаются всегда в пользу владельцев машин. Исходим из целесообразности — где нет смысла восстанавливать авто, предлагаем компенсацию с учётом рыночной стоимости и пробега.
Валентин Демидов

Ранее белгородцы интересовались, что делать, если оценка полученного при обстреле ущерба авто неверная. Вячеслав Гладков ответил, что в случаях выявления не замеченных экспертизой повреждений необходимо обратиться к мэру Белгорода.

Повреждённые авто Повреждённые авто
Повреждённые авто Повреждённые авто
Повреждённые авто Повреждённые авто
Повреждённые авто Повреждённые авто
Повреждённые авто Повреждённые авто
Повреждённые авто Повреждённые авто
Повреждённые автоПовреждённые авто
Повреждённые авто
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Что делать белгородцам, если оценка полученного при обстреле ущерба авто неверная?
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#Город#Белгородская область#Автомобиль#Новости Белгорода#Компенсация#Повреждение#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Валентин Демидов#Обстрел ВСУ
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