Не только дом: утратившие жильё белгородцы получат в собственность и землю

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В феврале 2023 года региональные власти утвердили порядок предоставления компенсации белгородцам, которые утратили жильё (или оно стало непригодным для проживания) в результате обстрелов ВСУ.
Согласно новому закону, если человек выбрал компенсацию в виде предоставления жилого дома или дома блокированной постройки, то ему в собственность передадут и земельный участок, который находится под данным домом.
Землю будут предоставлять в пределах от 0,1 га, но не менее минимального размера земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, установленного в муниципалитете, до 0,3 га.
Кроме того, в законе определили порядок предоставления белгородцам этих земельных участков. Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.