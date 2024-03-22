Не только дом: утратившие жильё белгородцы получат в собственность и землю

Белгородцам взамен утраченного жилья в собственность передадут дома и землю

В ходе заседания депутаты облдумы рассмотрели проект регионального закона, который касается особенностей предоставления земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилые помещения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Кроме домов, людям предоставят в собственность и землю под ними.