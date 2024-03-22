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Белгородцам взамен утраченного жилья в собственность передадут дома и землю

Не только дом: утратившие жильё белгородцы получат в собственность и землю

22 марта 2024, 09:09
Фото: 1MI

Белгородцам взамен утраченного жилья в собственность передадут дома и землю

В ходе заседания депутаты облдумы рассмотрели проект регионального закона, который касается особенностей предоставления земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилые помещения в результате обстрелов со стороны ВСУ. Кроме домов, людям предоставят в собственность и землю под ними.

В феврале 2023 года региональные власти утвердили порядок предоставления компенсации белгородцам, которые утратили жильё (или оно стало непригодным для проживания) в результате обстрелов ВСУ.

Согласно новому закону, если человек выбрал компенсацию в виде предоставления жилого дома или дома блокированной постройки, то ему в собственность передадут и земельный участок, который находится под данным домом.

Землю будут предоставлять в пределах от 0,1 га, но не менее минимального размера земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, установленного в муниципалитете, до 0,3 га.

Кроме того, в законе определили порядок предоставления белгородцам этих земельных участков. Депутаты приняли закон области, минуя процедуру второго и третьего чтения.

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#Белгородская область#Компенсация#Белгород#Кристина Семенчук#Земельные участки#Обстрелы ВСУ
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