Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае

Соискателям предлагают бесплатное жильё, которое через 10 лет передадут в собственность. Предприятие предоставляет благоустроенные квартиры разной площади со свежим ремонтом. Там есть кухня, сантехника, в ванной — плитка. При приёме на работу оформляется договор найма, проживание бесплатное, оплачивать необходимо только коммунальные услуги. Жильё находится в 10 минутах ходьбы от места работы.