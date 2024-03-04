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Белгородцев приглашают на работу в Краснодарский край

Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае

4 марта 2024, 10:00
Фото: «Вторая пятилетка»
Реклама. ООО "ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА". erid: LjN8KA4MU

Белгородцев приглашают на работу в Краснодарский край

Для работы в Краснодарском крае требуются механизаторы с навыками работы на тракторах JOHN DEERE, Challenger и комбайнах.

Соискателям предлагают бесплатное жильё, которое через 10 лет передадут в собственность. Предприятие предоставляет благоустроенные квартиры разной площади со свежим ремонтом. Там есть кухня, сантехника, в ванной — плитка. При приёме на работу оформляется договор найма, проживание бесплатное, оплачивать необходимо только коммунальные услуги. Жильё находится в 10 минутах ходьбы от места работы.

Предприятие расположено в 110 км от Азовского моря. В посёлке есть школа и детский сад. Работодатель — предприятие «Вторая пятилетка».

Трудоустройство — официальное. Заработная плата — от 50 000 до 80 000 рублей. Выплата производится в порядке и в сроки, установленные коллективным договором: каждые полмесяца.

Кроме того, работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. А ещё работодатель за свой счёт полностью оплачивает питание работника (обеды), выполняющий полевые работы (в поле). Также предоставляется спецодежда.

Обращаться можно по телефону 8 (918) 345-15-70 или писать по адресу электронной почты: ok_vp@bk.ru.

Для справки. Агропромышленное предприятие «Вторая пятилетка» создано 20 марта 2006 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Основной профиль хозяйства — производство, а также реализация сельскохозяйственной продукции: озимой пшеницы, озимого рапса, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы.

Предприятие «Вторая пятилетка» имеет:

  • асфальтированные подъездные пути ко всем объектам;
  • близко расположенные предприятия переработки сельскохозяйственной продукции / сахарные заводы, масло-жиркомбинаты;
  • необходимые энергетические ресурсы;
  • квалифицированные кадры специалистов сельскохозяйственного производства и рабочие кадры.

Земельная территория ООО «Вторая пятилетка» расположена в южной части Ленинградского района северной климатической зоны Краснодарского края, входит в район Предкубанской равнины. Климатические условия в зоне расположения полей характерны для Ленинградского района, характеризуется относительно теплой зимой и жарким летом.

#Краснодарский край#Комбайны#Белгород#Кристина Семенчук#Пенсионное страхование#Спецодежда#Сантехника#Посёлок#Агропромышленное предприятие#Официальное трудоустройство
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