Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае

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Соискателям предлагают бесплатное жильё, которое через 10 лет передадут в собственность. Предприятие предоставляет благоустроенные квартиры разной площади со свежим ремонтом. Там есть кухня, сантехника, в ванной — плитка. При приёме на работу оформляется договор найма, проживание бесплатное, оплачивать необходимо только коммунальные услуги. Жильё находится в 10 минутах ходьбы от места работы.
Предприятие расположено в 110 км от Азовского моря. В посёлке есть школа и детский сад. Работодатель — предприятие «Вторая пятилетка».
Трудоустройство — официальное. Заработная плата — от 50 000 до 80 000 рублей. Выплата производится в порядке и в сроки, установленные коллективным договором: каждые полмесяца.
Кроме того, работник подлежит обязательному пенсионному страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. А ещё работодатель за свой счёт полностью оплачивает питание работника (обеды), выполняющий полевые работы (в поле). Также предоставляется спецодежда.
Обращаться можно по телефону 8 (918) 345-15-70 или писать по адресу электронной почты: ok_vp@bk.ru.
Для справки. Агропромышленное предприятие «Вторая пятилетка» создано 20 марта 2006 года. Основным видом деятельности является выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур. Основной профиль хозяйства — производство, а также реализация сельскохозяйственной продукции: озимой пшеницы, озимого рапса, подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы.
Предприятие «Вторая пятилетка» имеет:
Земельная территория ООО «Вторая пятилетка» расположена в южной части Ленинградского района северной климатической зоны Краснодарского края, входит в район Предкубанской равнины. Климатические условия в зоне расположения полей характерны для Ленинградского района, характеризуется относительно теплой зимой и жарким летом.