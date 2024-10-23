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2024
Белгород захотел завести «анклав» под ИЖС в Белгородском районе
23 октября, 08:10
Мужчина получил ожог после атаки беспилотника ВСУ в Белгородской области
24 августа, 06:11
В Белгородской области исчезли село и два посёлка
13 июня, 10:03
Порядка 20 частных домов повреждены в Белгороде и районе после утренней атаки ВСУ
О последствиях очередного обстрела со стороны ВСУ рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его данным, порядка 18 домовладений пострадали только в Белгороде.
31 марта, 06:43
Бесплатное жильё и высокая зарплата: что предлагают белгородцам в Краснодарском крае
Для работы в Краснодарском крае требуются механизаторы с навыками работы на тракторах JOHN DEERE, Challenger и комбайнах.
4 марта, 10:00
2023
Почему Стрелецкое — село, а Разумное — посёлок?
10 октября в прямом эфире глава Белгородского района Анна Куташова попыталась ответить на вопрос, чем отличается село от посёлка.
10 октября 2023, 18:21
Насколько сейчас опасно в Разумном? Отвечает глава Белгородского района Перцев
6 июня 2023, 11:57
В Белгородской области «исчезнет» посёлок
С карты региона пропадёт населённый пункт Герцевский в Яковлевском горокруге. Ранее сообщалось, что в населённом пункте никто не проживает.
27 марта 2023, 09:05
2022
Под Белгородом произошёл пожар после громких звуков
Видео с места событий опубликовали в телеграм-канале «Белгород № 1». По данным подписчиков, пожар возник после громких звуков. Подробной информации пока нет.
13 октября 2022, 16:47

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