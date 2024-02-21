Семьи, переехавшие по проекту Собчак из Белгорода, показали своё новое жильё

Всего по проекту Ксении Собчак в другие регионы расселили 139 семей. Многие уже вышли на работу на новом месте. 93 семьи переехали на деньги со сбора. 13 семьям оплатили жильё на три месяца за последнюю неделю. В их числе — многодетная семья с пожилыми родственниками и животными.