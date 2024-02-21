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Published Сегодня, 08:29

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Переезд

Семьи, переехавшие по проекту Собчак из Белгорода, показали своё новое жильё

21 февраля 2024, 08:29
Фото: 1MI
Переезд

По проекту Собчак из Белгорода в другие регионы расселили 139 семей

Как отметила Ксения Собчак в своём Telegram-канале «Кровавая барыня», многие переехавшие уже вышли на работу на новом месте. По словам журналистки, после трагедии в Белгороде 15 февраля обращений от горожан, пожелавших уехать, стало больше.

Всего по проекту Ксении Собчак в другие регионы расселили 139 семей. Многие уже вышли на работу на новом месте. 93 семьи переехали на деньги со сбора. 13 семьям оплатили жильё на три месяца за последнюю неделю. В их числе — многодетная семья с пожилыми родственниками и животными.

Ещё четыре семьи получили помощь от частных благотворителей.

Журналистка напоминает, что в приоритете на расселение — многодетные семьи, мамы-одиночки, родители малышей, люди с ОВЗ. По словам Собчак, после трагедии, произошедшей на минувшей неделе, заявок от белгородцев стало больше.

«После 15 февраля, когда обстреляли Белгород, погибли семь человек, в том числе дети, в наш проект по расселению из региона хлынул поток новых заявок», — пишет журналистка.

Также в Telegram-канале опубликовали видео, где белгородцы показали своё новое жильё.

Ранее стало известно, что Собчак помогла переехать из Белгорода семье, в чью квартиру попал снаряд. Семья переехала в Воронеж.

Жильё по проекту Собчак
Видео: Telegram-канал «Кровавая барыня»
Собчак помогла белгородской семье, в чью квартиру попал снаряд, переехать в Воронеж
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