Семьи, переехавшие по проекту Собчак из Белгорода, показали своё новое жильё

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Всего по проекту Ксении Собчак в другие регионы расселили 139 семей. Многие уже вышли на работу на новом месте. 93 семьи переехали на деньги со сбора. 13 семьям оплатили жильё на три месяца за последнюю неделю. В их числе — многодетная семья с пожилыми родственниками и животными.
Ещё четыре семьи получили помощь от частных благотворителей.
Журналистка напоминает, что в приоритете на расселение — многодетные семьи, мамы-одиночки, родители малышей, люди с ОВЗ. По словам Собчак, после трагедии, произошедшей на минувшей неделе, заявок от белгородцев стало больше.
«После 15 февраля, когда обстреляли Белгород, погибли семь человек, в том числе дети, в наш проект по расселению из региона хлынул поток новых заявок», — пишет журналистка.
Также в Telegram-канале опубликовали видео, где белгородцы показали своё новое жильё.
Ранее стало известно, что Собчак помогла переехать из Белгорода семье, в чью квартиру попал снаряд. Семья переехала в Воронеж.