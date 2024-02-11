Собчак помогла белгородской семье, в чью квартиру попал снаряд, переехать в Воронеж

Так, белгородцев с двумя маленькими детьми и собакой отправили в Московскую область. В Воронеже поселились мать-одиночка, родители семимесячного ребёнка, большая семья с тремя детьми и ещё одна семья, в чью квартиру попал снаряд. Ещё две семьи с малышами разместили в Новороссийске, а мама с двумя детьми — в Краснодаре.