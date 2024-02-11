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Posted Вчера, 08:35

Published Вчера, 08:35

Modified Вчера, 08:37

Updated Вчера, 08:37

Ещё семь семей из Белгорода поселили в безопасных регионах

Собчак помогла белгородской семье, в чью квартиру попал снаряд, переехать в Воронеж

11 февраля 2024, 08:35
Фото: 1MI

Ещё семь семей из Белгорода поселили в безопасных регионах

Собчак продолжает помогать белгородским семьям уезжать в безопасные регионы. За последнее время помощь получили ещё семь семей. Их разметили в Московской области, Воронеже, Новороссийске и Краснодаре. Об этом сообщила журналистка в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Проект журналистки Ксении Собчак продолжает помогать семьям покинуть Белгород и уехать в безопасные регионы. На этот раз помощь получили ещё семь семей.

Так, белгородцев с двумя маленькими детьми и собакой отправили в Московскую область. В Воронеже поселились мать-одиночка, родители семимесячного ребёнка, большая семья с тремя детьми и ещё одна семья, в чью квартиру попал снаряд. Ещё две семьи с малышами разместили в Новороссийске, а мама с двумя детьми — в Краснодаре.

На сегодняшний день в безопасные регионы из Белгорода переселили 119 семей. Всего неравнодушные россияне собрали 6,8 млн рублей на расселение. За эти деньги в безопасные места отправились 75 семей.

Ранее Собчак отметила, что деньги спонсоров пойдут тем семьям, которые в дальнейшем планируют арендовать выбранную квартиру, поэтому выбирать регион следует основываясь на возможностях и планах.

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#Белгородская область#Расселение#Белгород#Семьи#Ксения собчак#Александра Склярова
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