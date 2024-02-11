Собчак помогла белгородской семье, в чью квартиру попал снаряд, переехать в Воронеж

Posted Вчера, 08:35
Published Вчера, 08:35
Modified Вчера, 08:37
Updated Вчера, 08:37
Проект журналистки Ксении Собчак продолжает помогать семьям покинуть Белгород и уехать в безопасные регионы. На этот раз помощь получили ещё семь семей.
Так, белгородцев с двумя маленькими детьми и собакой отправили в Московскую область. В Воронеже поселились мать-одиночка, родители семимесячного ребёнка, большая семья с тремя детьми и ещё одна семья, в чью квартиру попал снаряд. Ещё две семьи с малышами разместили в Новороссийске, а мама с двумя детьми — в Краснодаре.
На сегодняшний день в безопасные регионы из Белгорода переселили 119 семей. Всего неравнодушные россияне собрали 6,8 млн рублей на расселение. За эти деньги в безопасные места отправились 75 семей.
Ранее Собчак отметила, что деньги спонсоров пойдут тем семьям, которые в дальнейшем планируют арендовать выбранную квартиру, поэтому выбирать регион следует основываясь на возможностях и планах.