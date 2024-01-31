Мы не оплачиваем жильё для отдыха: Собчак обратилась к желающим уехать белгородцам

Журналистка уточняет, что деньги спонсоров пойдут тем семьям, которые в дальнейшем планируют арендовать выбранную квартиру, а не просто на время отдохнуть от обстановки в Белгороде. Собчак попросила белгородцев оценивать свои возможности и планы, не рассматривать для жилья самые дорогие регионы и квартиры. По проекту не оплачивается роскошное жильё для отдыха — оплачивается комфортная жилплощадь, которую впоследствии семья сможет снимать самостоятельно.