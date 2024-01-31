Мы не оплачиваем жильё для отдыха: Собчак обратилась к желающим уехать белгородцам

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
По проекту Ксении Собчак в другие регионы из Белгорода переехали 104 семьи. На эти цели было собрано 6 млн рублей. 67 семей расселили на деньги со сбора, уточняет журналистка.
На днях возможность переехать в безопасный регион получили ещё четыре семьи. Одна из них получила помощь от спонсора.
Собчак подчёркивает, что почти каждая белгородская семья находится в стрессе, но первостепенное внимание уделяется тем, кому сложно справиться без помощи. Среди переселённых есть мать с шестью детьми, семья с неходячим инвалидом, многодетные родители с трёхмесячными близнецами.
Журналистка уточняет, что деньги спонсоров пойдут тем семьям, которые в дальнейшем планируют арендовать выбранную квартиру, а не просто на время отдохнуть от обстановки в Белгороде. Собчак попросила белгородцев оценивать свои возможности и планы, не рассматривать для жилья самые дорогие регионы и квартиры. По проекту не оплачивается роскошное жильё для отдыха — оплачивается комфортная жилплощадь, которую впоследствии семья сможет снимать самостоятельно.
Ранее семья, переехавшая из Белгорода по проекту Собчак, рассказала о жизни в Москве. Семья уже подала документы на временную регистрацию, чтобы устроить ребёнка в школу.