12 семей из Белгорода переехали в Москву, Краснодар и Воронеж по проекту Собчак

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Жителей Белгорода, желающих уехать в безопасные места, продолжают расселять. Горожане перебираются не только в ПВР, подготовленные в регионе. На заявки некоторых белгородцев откликнулась команда журналистки Ксении Собчак.
По её словам, за всё время было обработано 510 заявок. Расселить уже удалось 12 семей. Для переезда белгородцам предложили Москву и Подмосковье, Рязань, Краснодар, Воронеж.
По словам Собчак, деньгами в расселении помогали не только знаменитости, но и рядовые жители страны. В первую очередь стараются помочь многодетным, матерям-одиночкам, людям с особенностями по здоровью.
Одна из семей, уехавшая в Воронеж, поделилась видеозаписью с туром по их новому дому.
Напомним, что свою помощь в переселении Ксения Собчак предложила в начале января после повторяющихся обстрелов Белгорода. Журналистка пообещала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».
Такую же помощь она и Маргарита Симоньян оказывали летом жителям белгородского приграничья.