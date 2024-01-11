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Published Сегодня, 07:33

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Переезд

12 семей из Белгорода переехали в Москву, Краснодар и Воронеж по проекту Собчак

11 января 2024, 07:33
Фото: Bel.ru
Переезд

Собчак рассказала о первых итогах расселения белгородских семей

Семьям удалось выехать из Белгорода и на три месяца поселиться не только в перечисленных городах, но и в Рязани и населённых пунктах Подмосковья. Всего же обработано более 500 заявок. Подробнее об оказанной помощи журналистка сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Жителей Белгорода, желающих уехать в безопасные места, продолжают расселять. Горожане перебираются не только в ПВР, подготовленные в регионе. На заявки некоторых белгородцев откликнулась команда журналистки Ксении Собчак.

По её словам, за всё время было обработано 510 заявок. Расселить уже удалось 12 семей. Для переезда белгородцам предложили Москву и Подмосковье, Рязань, Краснодар, Воронеж.

По словам Собчак, деньгами в расселении помогали не только знаменитости, но и рядовые жители страны. В первую очередь стараются помочь многодетным, матерям-одиночкам, людям с особенностями по здоровью.

Одна из семей, уехавшая в Воронеж, поделилась видеозаписью с туром по их новому дому.

Напомним, что свою помощь в переселении Ксения Собчак предложила в начале января после повторяющихся обстрелов Белгорода. Журналистка пообещала помочь с арендой жилья на три месяца в «не приграничных регионах».

Такую же помощь она и Маргарита Симоньян оказывали летом жителям белгородского приграничья.

Видеотур по новому дому белгородцев
Видео: Telegram-канал «Кровавая барыня»
Получено 600 заявок, открыт сбор средств: Собчак о проекте по переселению Белгородцев
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