12 семей из Белгорода переехали в Москву, Краснодар и Воронеж по проекту Собчак

Собчак рассказала о первых итогах расселения белгородских семей

Семьям удалось выехать из Белгорода и на три месяца поселиться не только в перечисленных городах, но и в Рязани и населённых пунктах Подмосковья. Всего же обработано более 500 заявок. Подробнее об оказанной помощи журналистка сообщила в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».