«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Екатерина Ермакова увидела в местном Telegram-канале публикацию о том, что журналистка Ксения Собчак помогает белгородцам уехать в безопасные регионы на три месяца. Женщина решила воспользоваться шансом и обратилась за помощью.
Ребёнок очень боялся сильных взрывов. Мы находились постоянно в коридоре: стресс, переживание, отсутствие возможности нормально учиться. А после того, как в школе у одноклассницы дочери погибла мама, мы сразу решили, что выбираться надо любыми способами.
Екатерина Ермакова
В настоящее время Екатерина вместе с дочкой живёт в квартире в Северном Измайлово. Они уже подали документы на временную регистрацию, чтобы ребёнок мог ходить в школу, находящуюся прямо во дворе.
Женщина рассказала, что в Москве им нравится: школа рядом, удобный район. Семья уже приняла решение остаться в столице до конца учебного года.
По последним данным по программе Собчак уехать в безопасные регионы смогли 100 семей из Белгорода. На эти нужды неравнодушные люди прислали 5,9 млн рублей.