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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

Переезд

«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде

30 января 2024, 09:12
Фото: 1MI
Переезд

Уехавшая из Белгорода семья рассказала о жизни в Москве

В столицу среди прочих перебрались женщина и её дочь-школьница. По словам белгородки, окончательное решение о переезде приняли после того, как у одноклассницы ребёнка погибла мама. С семьёй поговорили журналисты MSK1.RU.

Екатерина Ермакова увидела в местном Telegram-канале публикацию о том, что журналистка Ксения Собчак помогает белгородцам уехать в безопасные регионы на три месяца. Женщина решила воспользоваться шансом и обратилась за помощью.

Ребёнок очень боялся сильных взрывов. Мы находились постоянно в коридоре: стресс, переживание, отсутствие возможности нормально учиться. А после того, как в школе у одноклассницы дочери погибла мама, мы сразу решили, что выбираться надо любыми способами.
Екатерина Ермакова

В настоящее время Екатерина вместе с дочкой живёт в квартире в Северном Измайлово. Они уже подали документы на временную регистрацию, чтобы ребёнок мог ходить в школу, находящуюся прямо во дворе.

Женщина рассказала, что в Москве им нравится: школа рядом, удобный район. Семья уже приняла решение остаться в столице до конца учебного года.

По последним данным по программе Собчак уехать в безопасные регионы смогли 100 семей из Белгорода. На эти нужды неравнодушные люди прислали 5,9 млн рублей.

По проекту Собчак в безопасные регионы отселили более 80 белгородских семей
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#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Переселенцы#Ксения собчак#Александра Склярова#Белгородские переселенцы
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