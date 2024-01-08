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Published Сегодня, 17:02

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Переселение белгородцев

Получено 600 заявок, открыт сбор средств: Собчак о проекте по переселению Белгородцев

8 января 2024, 17:02
Фото: 1MI
Переселение белгородцев

Ксения Собчак рассказала о первых итогах проекта по помощи белгородцам

Ксения Собчак сообщила, что после предложения помощи жителям Белгорода в переезде, на почту поступило 600 запросов. Также 350 заявок уже отработано, а две первые семьи уже определились с местом жительства. Также для проекта открыли сбор средств.

Ксения Собчак сообщила, что после предложения помощи жителям Белгорода в переезде в другой регион и объявления о повторном запуске «проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области», им на почту поступило 600 запросов.

Журналистка рассказала в своём Telegram-канале, что уже две семьи из Белгорода определились с выбором места жительства:

«Они первые, кто полностью определился с жильём и документами, оплатила я (возьму ещё, когда будут готовые варианты). Это многодетная мать, переехавшая в Рязань, и семья с маленьким ребенком, остановившиеся в Адыгее. Отчёты скоро покажем».

На данный момент уже обработано 350 заявок. Это семьи с младенцами, многодетные, матери-одиночки и пенсионеры. «Со всеми ними мы на связи, решаем вопросы, смотрим варианты», пишет Собчак.

Также сообщается, что из-за большого числа желающих уехать из Белгорода было решено открыть сбор средств, чтобы «помочь большему количеству людей». Все отчёты журналистка обещает предоставлять.

Журналистка объявила о втором этапе проекта после случившегося 30 декабря. В этот раз жителям Белгородской области предложено переехать в другие регионы, где ситуация может быть безопаснее в будущем. Летом Ксения Собчак и Маргарита Симоньян уже предлагали жителям белгородского приграничья помочь с переездом в безопасное место и оплатить аренду жилья для нескольких семей.

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