Получено 600 заявок, открыт сбор средств: Собчак о проекте по переселению Белгородцев

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:14
Updated Сегодня, 17:14
Ксения Собчак сообщила, что после предложения помощи жителям Белгорода в переезде в другой регион и объявления о повторном запуске «проекта по оказанию помощи переселенцам из Белгородской области», им на почту поступило 600 запросов.
Журналистка рассказала в своём Telegram-канале, что уже две семьи из Белгорода определились с выбором места жительства:
«Они первые, кто полностью определился с жильём и документами, оплатила я (возьму ещё, когда будут готовые варианты). Это многодетная мать, переехавшая в Рязань, и семья с маленьким ребенком, остановившиеся в Адыгее. Отчёты скоро покажем».
На данный момент уже обработано 350 заявок. Это семьи с младенцами, многодетные, матери-одиночки и пенсионеры. «Со всеми ними мы на связи, решаем вопросы, смотрим варианты», пишет Собчак.
Также сообщается, что из-за большого числа желающих уехать из Белгорода было решено открыть сбор средств, чтобы «помочь большему количеству людей». Все отчёты журналистка обещает предоставлять.
Журналистка объявила о втором этапе проекта после случившегося 30 декабря. В этот раз жителям Белгородской области предложено переехать в другие регионы, где ситуация может быть безопаснее в будущем. Летом Ксения Собчак и Маргарита Симоньян уже предлагали жителям белгородского приграничья помочь с переездом в безопасное место и оплатить аренду жилья для нескольких семей.