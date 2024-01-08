Получено 600 заявок, открыт сбор средств: Собчак о проекте по переселению Белгородцев

Журналистка объявила о втором этапе проекта после случившегося 30 декабря. В этот раз жителям Белгородской области предложено переехать в другие регионы, где ситуация может быть безопаснее в будущем. Летом Ксения Собчак и Маргарита Симоньян уже предлагали жителям белгородского приграничья помочь с переездом в безопасное место и оплатить аренду жилья для нескольких семей.