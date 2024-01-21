По проекту Собчак в безопасные регионы отселили более 80 белгородских семей

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Жителей Белгорода, желающих уехать в безопасные места, продолжают расселять. В этом белгородцам помогает команда журналистки Ксении Собчак.
По её словам, за всё время было обработано 545 заявок. Расселить уже удалось 83 семьи. Из них 49 семей переселили на пожертвованные неравнодушными людьми деньги — их собралось 4,4 млн рублей за 16 дней работы проекта.
Однако собранные деньги уже закончились: на остатки удалось переселить шесть семей. Их разместили в Москве, Казани, Тамбовской, Ленинградской и Московской областях, а также в Нижнем Новгороде.
При этом Собчак отметила, что есть ещё много семей, которые хотят уехать в безопасное место.
Многие из них уже несколько недель ночуют в ванной. Многие дети не выходили на улицу с 30 декабря. Даже у полностью здоровых малышей появились нервные тики, заикания.
написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня»