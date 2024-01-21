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На переселение белгородцев в другие регионы собрали 4,4 млн рублей

По проекту Собчак в безопасные регионы отселили более 80 белгородских семей

21 января 2024, 12:44
Фото: Bel.ru

На переселение белгородцев в другие регионы собрали 4,4 млн рублей

За 16 дней неравнодушные люди пожертвовали команде Собчак 4,4 млн рублей на расселение семей из Белгорода в безопасные регионы. На оставшиеся деньги переселили шесть семей, однако ещё многие белгородцы ждут своей очереди уехать в безопасное место, сообщает Ксения Собчак.

Жителей Белгорода, желающих уехать в безопасные места, продолжают расселять. В этом белгородцам помогает команда журналистки Ксении Собчак.

По её словам, за всё время было обработано 545 заявок. Расселить уже удалось 83 семьи. Из них 49 семей переселили на пожертвованные неравнодушными людьми деньги — их собралось 4,4 млн рублей за 16 дней работы проекта.

Однако собранные деньги уже закончились: на остатки удалось переселить шесть семей. Их разместили в Москве, Казани, Тамбовской, Ленинградской и Московской областях, а также в Нижнем Новгороде.

При этом Собчак отметила, что есть ещё много семей, которые хотят уехать в безопасное место.

Многие из них уже несколько недель ночуют в ванной. Многие дети не выходили на улицу с 30 декабря. Даже у полностью здоровых малышей появились нервные тики, заикания.
написала Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня»
12 семей из Белгорода переехали в Москву, Краснодар и Воронеж по проекту Собчак
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#Белгородская область#Переселение#Белгород#Пожертвование#Переселенцы#Ксения собчак#Александра Склярова
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