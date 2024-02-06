«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Ранее Ксения Собчак запустила проект по расселению жителей Белгорода в безопасные регионы. Журналистка рассказала историю одной из таких семей и показала, как сейчас живут белгородцы на новом месте в Москве. Семье Собчак помогла переехать за свой счёт.
«Эта семья — просто для слёз. Настоящие люди, которых хочется избавить от несправедливости», — написала Ксения Собчак.
Многодетная мать Ирина переехала из Белгорода после трагических событий 30 декабря.
У нас было слышно, когда бомбят Белгород, когда Шебекино, а ещё сзади ракеты запускают. Над крышей это всё свистит. Окна трясутся, двери трясутся. В Белгороде уже все разбираются, вылет это или прилёт. Девочка знакомая погибла. Она переехала в Пятигорск и приехала Новый год встречать.
Ирина
На переселение белгородцев по проекту Собчак было собрано 6,3 млн рублей. За четыре недели расселили 105 семей, 68 из них переселили за счёт проекта. Более 400 семей ещё находятся в ожидании. «Многие из них живут буквально на чемоданах: найдена работа в новом регионе, есть предварительная договорённость с арендодателем. Но отсутствие финансовой подушки не позволяет переехать самостоятельно», — написала Собчак.
Ещё не менее 500 заявок не разобраны, сообщила журналистка.
Ранее мы писали о жителях Пятигорска, которые погибли при обстреле Белгорода. Молодая женщина и её сын переехали в Пятигорск в 2023 году. В Белгород семья вернулась на новогодние праздники.