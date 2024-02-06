«Все разбираются, вылет или прилёт»: Собчак показала, как живёт семья из Белгорода

На переселение белгородцев по проекту Собчак было собрано 6,3 млн рублей. За четыре недели расселили 105 семей, 68 из них переселили за счёт проекта. Более 400 семей ещё находятся в ожидании. «Многие из них живут буквально на чемоданах: найдена работа в новом регионе, есть предварительная договорённость с арендодателем. Но отсутствие финансовой подушки не позволяет переехать самостоятельно», — написала Собчак.