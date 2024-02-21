Налоговый вычет за жильё: что это такое и как его получить

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
У жителей России есть возможность получить налоговый вычет при покупке квартиры или за проценты по ипотеке. Однако предварительно необходимо совершить ряд действий. В частности, заполнить необходимые для этого документы. Разбираемся, как можно получить вычет и куда за ним обращаться.
Россияне могут получить от государства налоговый вычет в размере до 13% от стоимости приобретённого жилья. Но если владелец квартиры не работает или является ИП по упрощённой системе налогообложения, то у него нет права на возврат налога через имущественный вычет. Причина состоит в том, что упомянутые категории граждан не платят взносы в бюджет.
Налоговый вычет за покупку недвижимости можно получить один раз. В стране установили также предельную сумму, с которой этот вычет можно получить. 2 млн рублей — при покупке или строительстве жилья, 3 млн рублей — при погашении процентов по ипотечному кредиту. Общая же сумма вычета составит максимально 650 тысяч рублей: это 260 тысяч рублей на покупку жилья и 390 тысяч рублей на уплаченные проценты по ипотеке. Что касается ипотеки, то при получении налогового вычета учитываются все фактически уплаченные проценты.
Собирать для получения налогового вычета необходимо выписку из ЕГРН или документ о владении жильём, договор купли-продажи квартиры, документы, подтверждающие оплату. В их числе могут быть различные чеки и квитанции. Также необходимо иметь на руках свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребёнка, если оплата была произведена за их долю.
Обращаться за налоговым вычетом необходимо на сайте ФНС. Также есть возможность сделать это через сайт «Госуслуги».
Всего бывает три вида вычетов. Это имущественные, социальные и инвестиционные. Первые можно получить при покупке недвижимости и земельных участков. Социальные вычеты предоставляются на расходы, связанные с образованием, медицинским обслуживанием, благотворительностью, медицинским и пенсионным страхованием. Инвестиционные вычеты можно применить при продаже ценных бумаг на организованных рынках, но владеть ими нужно не менее трёх лет.
При использовании упрощённого налогового вычета средства придут вам в течение двух месяцев. Если декларация подана по стандартной процедуре, то ждать придётся до четырёх месяцев.
Также добавим, что средства из вычета вы можете тратить по своему усмотрению. Никаких ограничений со стороны банков и налоговой на этот счёт нет.