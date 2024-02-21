Налоговый вычет за жильё: что это такое и как его получить

Налоговый вычет за покупку недвижимости можно получить один раз. В стране установили также предельную сумму, с которой этот вычет можно получить. 2 млн рублей — при покупке или строительстве жилья, 3 млн рублей — при погашении процентов по ипотечному кредиту. Общая же сумма вычета составит максимально 650 тысяч рублей: это 260 тысяч рублей на покупку жилья и 390 тысяч рублей на уплаченные проценты по ипотеке. Что касается ипотеки, то при получении налогового вычета учитываются все фактически уплаченные проценты.