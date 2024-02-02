Откладываем и экономим: как накопить денег на первоначальный взнос по ипотеке?

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В России решили увеличить размер первоначального взноса по льготной по ипотеке до 30%. И теперь жители страны задаются вопросом, как накопить деньги на этот взнос.
В Белгородской области, например, 18% семей не смогут накопить на взнос по ипотеке за 10 лет, но в среднем для того, чтобы набрать нужную сумму, требуется 4,6 года. И это ещё не самые плохие показатели — быстрее белгородцев в Центральном Черноземье на первоначальный взнос наберут только жители Липецкой области.
И связи с этим может показаться, что набрать нужную сумму довольно сложно, но есть несколько универсальных рекомендаций, которые помогут это сделать.
Для начала стоит разобраться, можете ли вы сократить свои расходы. В частности, можно проанализировать свои ежемесячные траты и понять, на чём можно сэкономить. Например, можно сократить траты на посещение заведений общепита и готовить дома. Также стоит обратить внимание на ежемесячные подписки — стоит отключить те, которыми вы редко пользуетесь.
Ещё один способ экономить — это откладывать деньги с зарплаты ежемесячно. В мобильных приложениях банков можно открыть соответствующий счёт и переводить деньги туда, либо сделать автоматический перевод на указанный вами счёт. Имеется возможность направлять определённый процент от полученных вами доходов. Всё это делается через приложение банка. Таким образом, получится копить деньги незаметно для себя.
Если позволяет время, можно рассмотреть возможность дополнительного заработка. Это может быть временная работа или подработка на неполный рабочий день. Так или иначе дополнительная работа поможет быстрее собрать деньги на первоначальный взнос.
Есть и те, у кого имеются свои сбережения и активы, поэтому стоит рассмотреть возможность их вложения в первоначальный взнос. Можно продать вещи, которыми вы не пользуетесь, инвестировать небольшую сумму в акции, чтобы нарастить свой капитал.
Ещё не стоит забывать и о помощи родных. Возможно, ваши родственники или друзья смогут дать заём или добавить денег для первоначального взноса.
Однако важнее всего запомнить, что набрать получится не сразу, поэтому необходимо планировать свои траты и сохранять дисциплину.
Неожиданные траты всё ещё остаются врагом бюджета, ведь купить дорогую вещь можно под влиянием эмоций. Перед тем, как сделать определённую покупку, стоит задуматься, действительно ли эта вещь вам необходима.
Экономить можно во время походов в магазин: следует составить список продуктов и придерживаться его при покупках. Если необходимо приобрести новую одежду, то стоит дождаться сезонных скидок. Стоит обращать внимание и на акции в магазинах — это позволит приобрести нужные товары по более выгодной цене.
Приумножить свой капитал действительно можно с помощью инвестиций, но важно помнить о возможных рисках. Сейчас на рынке есть различные инструменты, которые позволят вам стать начинающим инвестором. Например, инвестиционные счета и фонды. Конечно, есть риск прогореть, поэтому стоит несколько раз подумать.
Нужно выбирать свою инвестиционную стратегию в зависимости от своего уровня рисков. Правильного решения здесь нет, но стоит помнить, что не надо вкладывать всю свою сумму в высокорисковые инструменты. Следует создать портфель из активов с разными уровнями риска. Так, в случае потерь, вы не лишитесь всех своих накоплений.
У многих есть вещи, которые «пылятся в шкафу» или лежат на балконе «до лучших времён». Если вы ими давно не пользуетесь, то постарайтесь продать их на любом сайте объявлений. Ваши старые вещи могут понадобиться другим людям, а вы сможете немного подзаработать.
И, конечно, для первоначального взноса по ипотеке точно не стоит брать потребительские кредиты. Лучше самостоятельно откладывать деньги, чем влезать в долги. В идеале ежемесячно нужно откладывать сумму, которая будет равняться будущему платежу по ипотеке. А если вам захочется ускорить процесс накопления, то старайтесь откладывать больше запланированной суммы.
У многих людей есть хобби, поэтому стоит рассмотреть возможность его монетизации. Следует совместить приятное с полезным: если у вас есть необходимые навыки, можно заняться репетиторством. Если вы умеете играть на гитаре или делать маникюр — отлично, ведь на этом тоже можно заработать. А показать ваши таланты можно с помощью соцсетей.