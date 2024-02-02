Откладываем и экономим: как накопить денег на первоначальный взнос по ипотеке?

Нужно выбирать свою инвестиционную стратегию в зависимости от своего уровня рисков. Правильного решения здесь нет, но стоит помнить, что не надо вкладывать всю свою сумму в высокорисковые инструменты. Следует создать портфель из активов с разными уровнями риска. Так, в случае потерь, вы не лишитесь всех своих накоплений.