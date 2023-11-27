Сколько белгородцы задолжали банкам по ипотеке?

По состоянию на 1 октября 2023 года жители шести регионов Черноземья накопили 626 млрд рублей задолженности по ипотеке. В начале года сумма составляла 500 млрд рублей и за десять месяцев увеличилась более чем на 100 млрд рублей. Всего за восемь лет объём вырос в пять раз.