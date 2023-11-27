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Деньги

Сколько белгородцы задолжали банкам по ипотеке?

27 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Деньги

В ЦБ назвали сумму задолженности белгородцев по ипотеке

Журналисты «Коммерсанта» выяснили, какая в Черноземье задолженность по ипотеке. Всего в шести регионах сумма составила более 600 млрд рублей, из которых 123,9 млрд рублей относятся к Белгородской области. Регион занял второе место по задолженности.
Сюжет
Ипотека

По состоянию на 1 октября 2023 года жители шести регионов Черноземья накопили 626 млрд рублей задолженности по ипотеке. В начале года сумма составляла 500 млрд рублей и за десять месяцев увеличилась более чем на 100 млрд рублей. Всего за восемь лет объём вырос в пять раз.

Известно, что самая большая сумма задолженности у жителей Воронежской области — 204 млрд рублей. Белгородская область с 123,9 млрд рублей заняла второе место. В оставшихся регионах задолженность меньше 100 млрд рублей: в Курской — 86,4 млрд, в Липецкой — 84,5 млрд, в Тамбовской — 66,9 млрд и в Орловской области — 60,1 млрд рублей.

Центральный банк оценивает средневзвешенную ставку по ипотечным кредитам в Черноземье за три квартала в 8,3% годовых.

Напомним, что ежемесячно белгородцам приходится отдавать за ипотеку 55,5% от своей заработной платы. Средний размер жилищного кредита составляет 3,6 млн рублей.

Белгородцам приходится отдавать за платёж по ипотеке больше половины зарплаты
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#Белгородская область#Ипотека#Задолженность#Белгород#Жильё ипотека#Александра Склярова
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