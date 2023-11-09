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Published Сегодня, 13:34

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Деньги

Белгородка взяла три кредита, чтобы заработать на «инвестициях»

9 ноября 2023, 13:34
Фото: 1MI
Деньги

Белгородка отдала мошенникам 2 млн рублей

Объявление о «заработке на инвестициях» 51-летняя женщина увидела в интернете. Вскоре с ней связался «ведущий финансовый эксперт», но доходов у жительницы региона больше не стало. Подробности сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным, 51-летняя жительница Валуйского округа увидела в соцсетях предложение о дополнительном заработке и решила попытать удачу.

Она оставила свои данные на специальном сайте, позже ей позвонил лжеброкер, который предоставил счета для перевода на них денег. Сначала женщина перевела около 508 тыс. рублей, а затем оформила три кредита и перечислила ещё 1 448 050 рублей.

Вывести деньги белгородка так и не смогла, поэтому обратилась в полицию. По факту преступления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, что это далеко не первый случай, когда белгородцы переводят деньги аферистам в надежде заработать. Похожий случай также произошёл в Валуйском округе: 48-летняя женщина на протяжении трёх лет переводила деньги мошенникам. В общей сумме она потеряла 10 млн рублей.

Попытка не пытка: белгородка три раза отдала деньги лже-брокерам. На 10 млн рублей
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#Белгородская область#Мошенничество#Инвестиции#Белгород#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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