Белгородка взяла три кредита, чтобы заработать на «инвестициях»

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
По предварительным данным, 51-летняя жительница Валуйского округа увидела в соцсетях предложение о дополнительном заработке и решила попытать удачу.
Она оставила свои данные на специальном сайте, позже ей позвонил лжеброкер, который предоставил счета для перевода на них денег. Сначала женщина перевела около 508 тыс. рублей, а затем оформила три кредита и перечислила ещё 1 448 050 рублей.
Вывести деньги белгородка так и не смогла, поэтому обратилась в полицию. По факту преступления возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Напомним, что это далеко не первый случай, когда белгородцы переводят деньги аферистам в надежде заработать. Похожий случай также произошёл в Валуйском округе: 48-летняя женщина на протяжении трёх лет переводила деньги мошенникам. В общей сумме она потеряла 10 млн рублей.