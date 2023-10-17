Юный белгородец спустил на промокод для игры 687 тыс. Сумму его мать копила шесть лет

46-летняя жительница Белгородского района увидела на телефоне СМС-уведомление от банка о переводе денег. Проверив приложение, она обнаружила, что с её счета списали 70 тыс. рублей. Оказалось, что её 9-летняя дочь играла на планшете в онлайн-игру и, желая получить бесплатную игровую валюту, доверилась другому игроку, который попросил прислать ему фото банковской карты матери и поступивший на телефон код.