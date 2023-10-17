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Телефон

Юный белгородец спустил на промокод для игры 687 тыс. Сумму его мать копила шесть лет

17 октября 2023, 10:57
Фото: 1MI
Телефон

Аферисты обманули белгородских детей и украли более 700 тысяч рублей

Мошенники в онлайн-игре предложили 9-летней девочке и 12-летнему мальчику получить бесплатный промокод и игровую валюту. Юные белгородцы согласились и в надежде получить обещанное отослали злоумышленникам фотографии банковских карт своих родителей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

46-летняя жительница Белгородского района увидела на телефоне СМС-уведомление от банка о переводе денег. Проверив приложение, она обнаружила, что с её счета списали 70 тыс. рублей. Оказалось, что её 9-летняя дочь играла на планшете в онлайн-игру и, желая получить бесплатную игровую валюту, доверилась другому игроку, который попросил прислать ему фото банковской карты матери и поступивший на телефон код.

Похожий случай произошёл с 41-летней жительницей Борисовского района. Её 12-летний сын играл на телефоне и, чтобы получить бесплатный промокод для улучшения игры, прислал мошеннику фото маминого телефона, её банковской карты и поступившие на телефон пароли. Аферисты украли у женщины 687 тыс. рублей, которые она копила в течение шести лет.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»).

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