Белгородцы украли радиатор отопления из своего же общежития

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Представитель занимающейся ремонтом организации сообщил в полицию, что со строительной площадки в общежитии неизвестные украли радиатор отопления. Выяснилось, что к пропаже причастны сами жители.
По предварительным данным, двое мужчин нашли на общей кухне подготовленный к установке радиатор отопления. Так как поблизости не было рабочих, горожане решили украсть оборудование и продать. Сумма нанесённого ущерба составила 6000 рублей.
В отношении белгородцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.