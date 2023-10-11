Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:38

Published Сегодня, 12:38

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Батареи

Белгородцы украли радиатор отопления из своего же общежития

11 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Батареи
За проданное оборудование белгородцы выручили 6000 рублей, но нарушителей задержали полицейские. Теперь мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Представитель занимающейся ремонтом организации сообщил в полицию, что со строительной площадки в общежитии неизвестные украли радиатор отопления. Выяснилось, что к пропаже причастны сами жители.

По предварительным данным, двое мужчин нашли на общей кухне подготовленный к установке радиатор отопления. Так как поблизости не было рабочих, горожане решили украсть оборудование и продать. Сумма нанесённого ущерба составила 6000 рублей.

В отношении белгородцев возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору»). Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде создадут интерактивную карту пуска отопления в домахОтопление на соцобъектах начинают включать по всей Белгородской областиКогда в Белгородской области включат отопление?
#Белгородская область#Кража#Отопление#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Радиатор#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков сообщил о последствиях нового обстрела Белгородской области
Сегодня, 12:27
«Забрал три бутылки и ушёл в рассвет»: В Белгороде ограбили паб «Гвозди»
Сегодня, 08:48
Куриное мясо от разных брендов: какие цены на прилавках видят белгородцы?
Сегодня, 08:05
Где в Белгороде включили отопление? Мэрия представила интерактивную карту
Сегодня, 11:09
Жителей Белгорода предложили хоронить за городом
Сегодня, 09:04
«Путь в кибервойска»: белгородских студентов призывают жаловаться на экстремистов
Сегодня, 12:53