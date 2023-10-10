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Published Сегодня, 14:40

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Полиция

За кражу липкой ленты для мух с агропредприятия белгородцам грозит тюрьма

10 октября 2023, 14:40
Фото: 1MI
Полиция
Трое работников сговорились и проникли на территорию агропромышленного предприятия. Они пытались украсть вещи под видом вывоза мусора. Против сотрудников возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В Прохоровском районе трое работников пытались обокрасть агропредприятие, где они работали. Осуществить преступный план им не удалось.

В отдел полиции поступило сообщение из одного из местных агропромышленных предприятий. Сотрудники службы безопасности поймали злоумышленников с поличным и передали их правоохранителям.

Как выяснилось, фигуранты сговорились украсть имущество со склада. Двое мужчин собрали вещи, представляющие ценность. Третий под видом мусора вывез награбленное с территории организации. Злоумышленники украли пластиковые стяжки, дюбеля, шланг, крючки, гайки, а также липкие ленты для мух на 30 тыс. рублей.

Украденные вещи работники спрятали в мусорном контейнере. За похищенным они решили вернуться после работы, но их застали сотрудники службы безопасности.

Против фигурантов возбудили уголовное дело за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до пяти лет колонии.

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#Белгородская область#Прохоровский район#Уголовное дело#Кража#Полиция#Предприятие#Белгород#Наталья Корявых
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