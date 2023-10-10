За кражу липкой ленты для мух с агропредприятия белгородцам грозит тюрьма

Как выяснилось, фигуранты сговорились украсть имущество со склада. Двое мужчин собрали вещи, представляющие ценность. Третий под видом мусора вывез награбленное с территории организации. Злоумышленники украли пластиковые стяжки, дюбеля, шланг, крючки, гайки, а также липкие ленты для мух на 30 тыс. рублей.