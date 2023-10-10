За кражу липкой ленты для мух с агропредприятия белгородцам грозит тюрьма

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
В Прохоровском районе трое работников пытались обокрасть агропредприятие, где они работали. Осуществить преступный план им не удалось.
В отдел полиции поступило сообщение из одного из местных агропромышленных предприятий. Сотрудники службы безопасности поймали злоумышленников с поличным и передали их правоохранителям.
Как выяснилось, фигуранты сговорились украсть имущество со склада. Двое мужчин собрали вещи, представляющие ценность. Третий под видом мусора вывез награбленное с территории организации. Злоумышленники украли пластиковые стяжки, дюбеля, шланг, крючки, гайки, а также липкие ленты для мух на 30 тыс. рублей.
Украденные вещи работники спрятали в мусорном контейнере. За похищенным они решили вернуться после работы, но их застали сотрудники службы безопасности.
Против фигурантов возбудили уголовное дело за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Мужчинам грозит до пяти лет колонии.