Белгородец украл конфеты, печенье с кокосовой стружкой, чай и спрятал их в Маршалково

Злоумышленник проник в магазин, силой дёрнув дверь. Мужчине удалось забрать несколько упаковок конфет стоимостью 1000-2000 тыс. рублей, печенье, разменные монеты, несколько пачек чая стоимостью по 500 рублей. Сумма причинённого ущерба ещё уточняется. Добычу белгородец спрятал в парке Маршалково. Часть сладостей он съел с приятелями, а остальное забрали полицейские.