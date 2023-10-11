Белгородец украл конфеты, печенье с кокосовой стружкой, чай и спрятал их в Маршалково

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
Белгородец ограбил магазин в Строителе. Его добычей стали сладости и чай.
В отдел полиции обратилась владелица торговой точки. Она сообщила, что ночью 8 октября неизвестный проник в её магазин сладостей и украл товар.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — ранее судимого 27-летнего местного жителя. На его счету уже были 12 эпизодов краж товаров из супермаркетов, а также грабёж и незаконное хранение наркотиков.
Злоумышленник проник в магазин, силой дёрнув дверь. Мужчине удалось забрать несколько упаковок конфет стоимостью 1000-2000 тыс. рублей, печенье, разменные монеты, несколько пачек чая стоимостью по 500 рублей. Сумма причинённого ущерба ещё уточняется. Добычу белгородец спрятал в парке Маршалково. Часть сладостей он съел с приятелями, а остальное забрали полицейские.
Против жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.