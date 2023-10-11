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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

Кража из кондитерского магазина

Белгородец украл конфеты, печенье с кокосовой стружкой, чай и спрятал их в Маршалково

11 октября 2023, 13:16
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области
Кража из кондитерского магазина

Кража из кондитерского магазина под Белгородом попала на видео

Полиция нашла подозреваемого. Часть награбленного он съел с приятелями. Против мужчины возбудили уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Белгородец ограбил магазин в Строителе. Его добычей стали сладости и чай.

В отдел полиции обратилась владелица торговой точки. Она сообщила, что ночью 8 октября неизвестный проник в её магазин сладостей и украл товар.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого — ранее судимого 27-летнего местного жителя. На его счету уже были 12 эпизодов краж товаров из супермаркетов, а также грабёж и незаконное хранение наркотиков.

Злоумышленник проник в магазин, силой дёрнув дверь. Мужчине удалось забрать несколько упаковок конфет стоимостью 1000-2000 тыс. рублей, печенье, разменные монеты, несколько пачек чая стоимостью по 500 рублей. Сумма причинённого ущерба ещё уточняется. Добычу белгородец спрятал в парке Маршалково. Часть сладостей он съел с приятелями, а остальное забрали полицейские.

Против жителя региона возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Кража из кондитерского магазина
Видео: УМВД России по Белгородской области
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